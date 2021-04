Asus ZenFone 8 Mini zapowiada się naprawdę interesująco. Jeśli sprawdzą się nieoficjalne doniesienia co do jego specyfikacji, zainteresowanych zakupem nie powinno brakować.

ZenFone 8 Mini rywalem iPhone'a 12 mini? A może iPhone'a 12?

Nie dalej jak w zeszłym tygodniu pojawiły się informacje, iż Asus planuje na ten rok jeszcze (bo Asus ROG Phone 5 już trafił do sklepów) trzy smartfony. Wszystkie powinny należeć do serii ZenFone 8, a chyba najwięcej uwagi przyciąga póki co ZenFone 8 Mini. Od samego początku jawi się jako bardzo interesująca konstrukcja i najnowsze wzmianki na jego temat mogą w takim podejściu jedynie utwierdzać.

Na podstawie zapisów z Geekbench można wnioskować, iż producent zdecyduje się wykorzystać tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 888 i aż 16 GB pamięci RAM. To imponujące połączenie, absolutnie topowe, które pozwoliłoby stawiać ZenFone'a 8 Mini obok najlepszych telefonów. Przynajmniej pod względem wydajności. Aktualnie szukając kompaktowego modelu o wysokich mocach obliczeniowych jest się skazanym na iPhone'a 12 mini.

Mniej niż 6 cali to obecnie mini?

ZenFone 8 Mini będzie większy od przywołanego konkurenta przygotowanego przez Apple. Przekątna ekranu będzie mierzyła najprawdopodobniej 5,9 cala. Jeszcze parę lat temu w zestawieniu z określeniem mini zostałoby to wyśmiane, ale aktualne trendy są inne. Wystarczy rzucić okiem na ofertę dowolnego sklepu by zdać sobie sprawę, że smartfonów z ekranami poniżej 6 cali jest naprawdę niewiele. Nie zmienia to faktu, iż ZenFone 8 Mini może mieć bliżej do iPhone'a 12, który został wyposażony w 6,1-calowy ekran. Nawet jeśli znajdą się tu bardzo smukłe ramki, zwłaszcza gdyby producent nie zrezygnował z charakterystycznego obrotowego aparatu.

Ten ma być tu podwójny, cały czas przewijają się informacje o sensorach Sony IMX686 i Sony IMX663. Omawiany już ekran powinien być mocną stroną ZenFone'a 8 Mini. Zostawiając z boku przekątną, ma być to panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Źródło: gsmarena, foto: Asus (ZenFone 7)

