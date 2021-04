W ostatnim tygodniu wokół nowych smartfonów Google pojawił się spory szum. Jeśli chodzi o model Pixel 5a (a więc następcę zeszłorocznego i udanego Pixel 4a), do sieci trafiły informacje mówiące, iż producent zrezygnował z jego przygotowania. Podały je źródła mające dobrą renomę, ale na szczęście tym razem nie trafiły.

Update to this! @9to5Google received a statement from Google that the 5A 5G will ship in the US.



Seems to still be nixed in the other markets for some reason https://t.co/EYlcPc9HLd