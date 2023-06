Blade Runner 2033: Labyrinth to tytuł, którym powinni się zainteresować miłośnicy dystopicznego science fiction. Tym razem będzie to przygoda, w której sami będziemy mogli wziąć udział

W sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź gry Blade Runner 2033: Labyrinth. Na dobry początek zobacz ten wyjątkowo klimatyczny zwiastun.

Zobacz zwiastun gry Blade Runner 2033: Labyrinth

Nowy Blade Runner, czyli co?

Zgodnie z tym, co sugeruje rok w tytule, akcja gry toczy się między wydarzeniami z pierwszej i drugiej części filmu. Ma tym samym przynieść odpowiedź na nurtujące wielu pytanie, czym zajmuje się Blade Runner, gdy nie ma replikantów, na których mógłby zapolować. Trafimy, rzecz jasna, do dystopicznej wersji Los Angeles.

Będzie to pierwsza od 25 lat gra osadzona w uniwersum Blade Runnera, a zarazem pierwsza tworzona wewnętrznie gra studia Annapurna Interactive. Nie biorą się za nią jednak amatorzy, wspomnieć wypada choćby o reżyserce, którą jest Chelsea Hash, nadzorująca wcześniej prace nad Solar Ash czy What Remains of Edith Finch.

Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać

Mroczny, klimatyczny zwiastun, którym ekipa Annapurna Interactive zapowiedziała ten tytuł, niestety nie zdradza na jego temat zbyt wielu szczegółów. Ze strzępków informacji, jakie można znaleźć w sieci, wynika jednak, że będziemy tu mieli do czynienia z eksploracyjną przygodówką. Na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Wraz z detalami na temat rozgrywki powinna pojawić się data premiery i lista platform docelowych. Póki co twórcy zdradzili tylko, że gra Blade Runner 2033: Labyrinth ukaże się i na pecety, i na konsole.

Źródło: Game Informer, Annapurna Interactive