Lubiany BLIK będzie jeszcze bardziej wygodny i ułatwi płatności za granicą.

Członkiem międzynarodowego systemu SWIFT został właśnie Polski Standard Płatności, czyli operator systemu BLIK. Wszystkie niezbędne procedury zostały zakończone w kwietniu. To kolejny krok do rozwoju polskiego systemu poza granicami naszego kraju.

BLIK dołącza do SWIFT

SWIFT (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) pozwala na zautomatyzowaną i szybką realizację przelewów międzynarodowych. Dołączenie do SWIFT umożliwi operatorowi BLIK realizację rozliczeń w euro. Co oznacza sporą wygodę dla użytkowników, bo niebawem zapłacimy BLIKiem również za granicą. Dotychczas można było co prawda za jego pomocą robić zakupy na zagranicznych platformach e-commerce (np. Aliexpress), ale nie ma go jeszcze w ofercie zagranicznych banków. Wiadomo, że polska spółka cały czas prężnie nad tym pracuje. Prawdopodobnie następnym krajem po Polsce, w którym zostanie uruchomiony BLIK, będzie Rumunia.

Kolejnym przydatnym rozwiązaniem może być możliwość realizowania międzynarodowych przelewów na numer telefonu odbiorcy. Prace nad BLIKiem na telefon w całej Europie trwają już od dłuższego czasu. Takie szybkie przelewy na pewno zostaną ciepło przyjęte przez użytkowników, a wielu już nie może się ich doczekać. Na razie pozostaje uzbrojenie się w cierpliwość.

Warto przy okazji pamiętać o licznych oszustwach i zachować ostrożność, bo można przykładowo otrzymać fałszywego SMSa o przelewie z BLIK i stracić pieniądze.

Źródło: Cashless