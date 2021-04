Pierwsi szczęśliwcy otrzymają okazję do sprawdzenia Diablo II: Resurrected. Producent dotrzymuje składanych obietnic i przygotowuje się do startu pierwszej tury testów.

Pierwsze alfa-testy Diablo II: Resurrected zapowiedziane

Dla niektórych graczy Diablo II: Resurrected stanowi bardziej łakomy kąsek niż Diablo IV. Z pewnością odnotowali oni komunikat sprzed niemal równo miesiąca, kiedy to wspomniano o zbliżających się technicznych alfa-testach gry. Dziś podano konkretniejsze informacje.

Pierwsza tura wspomnianych testów rozpocznie się już 8 kwietnia, a potrwa do 12 kwietnia, do godziny 19:00 polskiego czasu. Kto weźmie w nich udział? Szczęśliwcy wyłonieni spośród chętnych, którzy zarejestrowali się na oficjalnej stronie internetowej gry. O przydzielonym miejscu zostaną poinformowani drogą mailową. Tak jak mówiono już wcześniej, będą to testy wyłącznie na PC.

Co przyniosą alfa-testy Diablo II: Resurrected?

Jakiej zawartości mogą spodziewać się testerzy? Rozgrywki w trybie dla jednego gracza, ale wyłącznie dwóch pierwszych aktów. Jednocześnie do dyspozycji oddane zostaną im trzy klasy postaci - Amazonka, Barbarzyńca i Czarodziejka. Trzeba też mieć na uwadze, że poza niepełną zawartością mogą pojawić się pewne braki w oprawie wizualnej, producent wprost mówi np. o starych przerywnikach filmowych.

Jeśli zgłaszaliście chęć udziału w technicznych alfa-testach Diablo II: Resurrected, ale nie załapiecie się do nich to pozostanie coś na osłodę. Blizzard przewiduje możliwość nagrywania i transmitowania rozgrywki, a więc w sieci powinno pojawić się sporo nowych materiałów wideo.

Diablo II: Resurrected zmierza nie tylko na PC, ale też na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Nintendo Switch. Wybrane konsole mogą zostać uwzględnione w kolejnej fazie testów.

Źródło: blizzard

