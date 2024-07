Blizzard “stawia”. PC Game Pass za darmo na 1 miesiąc

Jak zachęcić graczy do skorzystania z usługi PC Game Pass? Najlepiej darmowym okresem próbnym. Taki zabieg stosuje Blizzard. Oto szczegóły promocji dla nowych użytkowników.

Blizzard wysyła graczom wiadomości e-mail z ciekawą promocją. PC Game Pass za darmo przez 1 miesiąc - oto prezent przygotowany przez firmę. Oferta dotyczy wyłącznie nowych użytkowników Xbox Game Pass.

PC Game Pass za darmo dla nowych użytkowników

Jeśli spełniasz ten warunek, to najpewniej znajdziesz w swojej skrzynce odbiorczej specjalny kod do wykorzystania. Warto się jednak pospieszyć, bowiem oferta jest dostępna przez ograniczony czas - kod należy zrealizować do 24 lipca.

Jeśli przed zakończeniem darmowego okresu promocyjnego nie anulujesz subskrypcji, zostanie naliczona opłata obowiązująca za standardową subskrypcję. Obowiązuje limit jednego kodu na osobę/konto.

W tle nowe ceny Xbox Game Pass

Ta informacja może ucieszyć niektórych graczy, niemniej wszyscy muszą przełknąć gorzką pigułkę w postaci droższego abonamentu. Nowe ceny Xbox Game Pass w Polsce stają się faktem.

Co więcej, od dnia 10 lipca 2024 r. abonament Xbox Game Pass na konsolę nie jest już dostępny dla nowych klientów. W bliżej nieokreślonej przyszłości zastąpi go Xbox Game Pass Standard.

Katalog Game Pass zmienia się po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft. W usłudze dostępne są takie tytuły jak chociażby konsekwentnie rozwijane Diablo 4. A skoro już o Diablo 4 mowa, to przypominamy, że 8 października odbędzie się premiera Diablo 4: Vessel of Hatred - dodatku fabularnego.