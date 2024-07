Beats Solo 4 to świetne słuchawki nauszne. Dzięki współpracy z Minecraft otrzymują nowe wzornictwo. Wygląda na to, że fani gry będą z tego sprzętu zadowoleni.

Na rynku, właściwie niezależnie od branży, co jakiś czas widzimy bardziej lub mniej udane kolaboracje. Tym razem wspólny produkt tworzą Apple i Minecraft. Efekt? Limitowana edycja wysokiej klasy słuchawek, skierowana właśnie do fanów kultowej już gry. Jeśli jednak nie wiesz, co to jest Minecraft, możesz wybrać standardową wersję słuchawek.

Premiera Beats x Minecraft Special Edition Solo 4

Słuchawki Beats Solo 4 to model nauszny, kosztujący w Polsce 999 złotych. Wysokiej klasy słuchawki bezprzewodowe oferują bardzo dobre brzmienie, mają przetworniki o sporych rozmiarach (40 mm każdy) i obsługują dźwięk Personalized Spatial Audio. Transmisja danych odbywa się przy pomocy modułu Bluetooth 5.3 lub przewodowo - w zestawie znajdziemy kabel minijack 3.5 mm. Pełna bateria wystarczy na 50 godzin słuchania bez kabli, a jedyne 10 minut ładowania wydłuża czas odtwarzania o 5 godzin (Fast Fuel).

Co dostajemy w edycji specjalnej? Słuchawki zupełnie inaczej wyglądają. Motyw jest oczywiście inspirowany grą Minecraft. Słuchawki są czarno-zielone i mają wzór z kanciastymi blokami, które możemy kojarzyć z gry. Ciekawym smaczkiem dla fanów gry jest symbol Creepera na wewnętrznej stronie pałąka słuchawek. Również etui na słuchawki jest inne i nawiązuje do Minecrafta.

Poza samymi słuchawkami, po ich zakupie otrzymujemy specjalny kod. Możemy dzięki niemu odblokować dodatki w grze, a także odtworzyć specjalną playlistę przygotowaną w Apple Music.

Cena i dostępność słuchawek Beats x Minecraft

Nowe słuchawki zadebiutują 18 lipca 2024 roku. Pojawią się w wybranych punktach dystrybucji: Apple Target (Stany Zjednoczone) i EE (Wielka Brytania). Cena wynosi 199 dolarów. To tyle samo, ile kosztują zwykłe słuchawki Beats Solo 4. Wygląda na to, że fani gry Minecraft chcący kupić podobne słuchawki trafili na nie lada gratkę.