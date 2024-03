Diablo 4 wkracza do usługi Game Pass uzbrojone w ray tracing i nie tylko. Jak wobec tego wygląda kwestie Battle.net? Najwyższy czas uporządkować wiedzę niezależnie od tego, czy chcemy grać na PC, czy na konsoli Xbox.

Znowu jest głośno o Diablo 4. Nowości jest tyle, że warto uporządkować wiedzę. Nie tylko Game Pass. Zbliżająca się premiera to istotna rzecz, ale w tle pojawia się aktualizacja Diablo 4 oraz nowe opcje graficzne. A skoro o opcjach graficznych mowa, to dobrze jest sprawdzić, jaki PC do Diablo 4 będzie najlepszy. No i przy okazji sprawdzić cenę Xbox Game Pass Core.

Premiera Diablo 4 w Game Pass - co z Battle.net?

Stało się to, co intuicyjnie wyczuwała branża. Diablo 4 niespełna rok po premierze oficjalnie trafia do usługi Game Pass. Chcąc grać w Diablo 4 w abonamencie na PC, nie ominie nas instalacja Battle.net. Oto jakie kroki należy podjąć:

Uruchamiamy Xbox App na PC, logujemy się przy użyciu konta Microsoft powiązanego z członkostwem Game Pass. Szukamy w Diablo 4 i instalujemy.

Następnie czeka nas instalacja Battle.net ( opcja “Zainstaluj Battle.net”). Oczywiście ta instalacja nie dotyczy użytkowników, którzy już ją mają.

W kolejnym kroku łączymy konto Battle.net z kontem Microsoft. Jeśli konta Battle.net nie mamy, to należy je rzecz jasna utworzyć. Teraz pozostaje dokończyć instalację Diablo 4 i przystąpić do rozgrywki.

Diablo 4 i śledzenie płomieni, znaczy się promieni

Diablo 4 staje się grą piękniejszą dzięki aktualizacji 1.3.5. Ray tracing w Diablo 4 staje się faktem, a to oznacza, że w toku rozgrywki pojawią się bardziej realistyczne cienie i odbicia, co przełoży się na immersję. Zaktualizowano również cienie kontaktowe i od teraz są rzucane przez więcej postaci.

Warto w tym miejscu dodać, że do 2 kwietnia do godziny 19:00 możemy zdobywać więcej doświadczenia w Diablo 4 dzięki powrotowi wydarzenia Błogosławieństwo Matki.

Źródło: Blizzard, zdjęcie otwarcia: YouTube, Blizzard