Branża filmowa powoli budzi się do życia. Jeżeli jesteście fanami mocnych doznań, to mamy dla Was dobre wieści, bowiem amerykańska wytwórnia – Blumhosue – właśnie wyznaczyła datę premiery swojego nowego horroru.

Blumhouse Productions wyznaczył datę premiery kolejnego filmu Scotta Derricksona!

The Black Phone to nadchodzący amerykański horror w reżyserii Scotta Derricksona, zaadaptowany przez Derricksona i C. Roberta Cargilla. Film inspirowany jest opowiadaniem tej samej nazwy, autorstwa Joe Hilla z 2004 roku. W ekranizacji wystąpią Jeremy Davies i Ethan Hawke. Produkcja ukaże się już 28 stycznia 2022 roku, a za jego wydanie odpowiadać będzie Universal Pictures. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun jednego z filmów, który został wyreżyserowany przez Derricksona – Zbaw nas ode złego.

Kolejny horror pod wodzą Derricksona.

The black phone to powrót Derricksona do horroru. Twórca wyreżyserował takie tytuły jak Doktor Strange, Sinister, Egzorcyzmy Emily Rose, czy Zbaw nas ode złego. O fabule wiadomo jedynie, iż niejaki Finney Shaw, 13-letni chłopiec zostaje porwany przez seryjnego mordercę. Shaw jest uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie nikt nie może mu pomóc. Bohater odnajduje tam odłączony telefon, w którym, jak odkrywa, może słyszeć głosy poprzednich ofiar porywacza.

