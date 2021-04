Na forum Reddit pojawiło się sporo informacji na temat fabuły filmu Spider-Man: No Way Home!

Wyciek odnosi się do fabuły Spider-Man: No Way Home

Na portalu Reddit jeden z użytkowników (SpideyForever245) twierdząc, iż pracował przy filmie, postanowił podzielić się swoimi informacjami na temat filmu, z innymi odbiorcami. Uznawany jest za wiarygodnego ze względu na swoje doniesienia dotyczące serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, gdzie wspomniał, że w zapowiadanym cameo wystąpi Julia Louis-Dreyfus. Jeśli jeszcze nie widzieliście zwiastuna, to teraz jest dobra okazja, aby nadrobić zaległości.

Czego możemy spodziewać się w kolejnej części Spider-Mana?

Film rozpocznie się w miejscu, którego zakończenie miał "Far From Home", po czym nastąpi przeskok w czasie. Peter w sądzie, będzie musiał udowodnić swoją niewinność. Benedict Cumberbatch, który wcieli się w doktora Strange’a zauważa, że multiverse pęka, a złoczyńcy mogą przechodzić pomiędzy światami. W filmie pojawią się Alfred Molina oraz Jamie Foxx, którzy prezentowali się już we wcześniejszych wersjach, ale czy wcielą się oni w te same postaci? Jak potwierdza sam Molina, ponownie wcieli się on w rolę Doktora Octopusa. Jak twierdzi plotka, w filmie pojawi się zarówno Tom Holland, Tobey Maguire i Andrew Garfield. Film zadebiutuje jeszcze w tym roku, a konkretniej 17 grudnia.

Czekacie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Reddit, Informacja własna

