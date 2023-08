Electronic Arts i Marvel Entertainment ogłosiły współpracę, która ma rozpocząć nowy rozdział w historii Bohaterów Ultimate Team w grze EA Sports FC 24.

W nowej odsłonie piłki kopanej debiutują Bohaterki UT. Drużynę zilustrował znany artysta Marvel Comics J.L. Giles. Reprezentanci Ligi Mistrzów UEFA i Kobiecej Ligi Mistrzów UEFA zyskają potężne alter-ego, odzwierciedlające ich wyczyny w karierze i charakterystyczne cechy.

Wcześniej EA Sports informowało o przedłużeniu umowy o wyłączność z UEFA, co oznacza, że EA Sports FC 24 to jedyna gra sportowa, w której można wziąć udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA, Kobiecej Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji Europy UEFA i Superpucharu UEFA.

Drużyna Bohaterów EA Sports FC 24 Ultimate Team

Drużyna Bohaterów składa się z 19 zawodników i zawodniczek. Oto oni: Alex Scott, Carlos Tévez, Wesley Sneijder, Gianluca Vialli, Bixente Lizarazu, Nwankwo Kanu, Nadine Keßler, Ludovic Giuly, John Arne Riise, Paulo Futre, Dimityr Berbatow, Tomas Rosicky, Sonia Bompastor, Jari Litmanen, Rui Costa, Vincent Kompany, Steve McManaman, DaMarcus Beasley i Ramirez.

– Ilustracje Marvela są fantastyczne i wspaniale oddają heroiczne wysiłki legend piłki nożnej grających w rozgrywkach klubowych UEFA, a teraz także ukazanych w EA SPORTS FC 24 – powiedział David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. –Nasza stała współpraca z Marvel Entertainment opiera się na kreatywności, innowacyjności i integracji, i cieszymy się, że w tym roku możemy zaprezentować zarówno męskich, jak i żeńskich bohaterów Ultimate Team.

W grze dostępne będą przedmioty okolicznościowe związane z konkretnymi Bohaterami Ultimate Team, w tym dekoracje stadionu, stroje i piłki. Szczegóły na ten temat zostaną ujawnione w późniejszym terminie.

Gracze, którzy zamówią przedpremierowo EA Sports FC 24 w wersji Ultimate do 22 sierpnia, otrzymają kartę jednego z 19 Bohaterów do swojego zespołu Ultimate Team (dostępność w listopadzie) i 7-dniowy wczesny dostęp do gry od 22 września 2023.

EA Sports FC 24 zadebiutuje 29 września 2023 na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC i Nintendo Switch.

źródło: materiały prasowe