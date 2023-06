Bowie WM02 to nowa propozycja od firmy Baseus. Zestaw jest dostępny w czterech kolorach. Dorzucono do niego kompaktowe pudełko, które może służyć jako ładowarka.

Baseus przedstawia nowy model słuchawek bezprzewodowych. Bowie WM02 to tzw. "pchełki" zamknięte w kompaktowym etui z przezroczystą pokrywką. Pudełko pełni również funkcję ładowarki dla słuchawek – wystarczy naładować je za pomocą dołączonego kabla USB, a następnie wkładać słuchawki do etui, aby je doładowywać. Słuchawki łączą się ze sobą automatycznie w ciągu kilku sekund po wyjęciu z etui.

Bowie WM02 – bateria

Wbudowane akumulatory umożliwiają korzystanie z zestawu do 5 godzin przy ciągłym słuchaniu muzyki. Biorąc pod uwagę możliwość doładowywania w etui, producent szacuje, że czas użytkowania może wydłużyć się nawet do 25 godzin. Technologia szybkiego ładowania Baseus Rapid Charge sprawia, że już 10 minut zasilania wystarczy, aby Bowie WM02 mogły odtwarzać muzykę przez kolejne 2 godziny. Całkowity czas ładowania wynosi 1,5 godziny, a waga zestawu to 60 g.

Baseus Bowie WM02 łączą się ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.3, co gwarantuje stabilną i szybką transmisję danych. Muzykę można przesyłać strumieniowo ze smartfonów i tabletów w promieniu do 10 metrów. Wysoką jakość dźwięku ma zapewniać membrana kompozytowa.

Nowe słuchawki Baseus – wygląd i cena

Całość wykonano z tworzywa ABS. Na słuchawkach znajdują się przyciski umożliwiające sterowanie utworami oraz połączeniami bez konieczności sięgania po telefon. Co więcej, każda słuchawka może być używana jako niezależna jednostka. W zestawie znajdziemy nakładki w trzech różnych rozmiarach (S, M, L), które dopasowują się do ucha, umożliwiając komfort nawet przy kilkugodzinnym użytkowaniu.

Baseus Bowie WM02 dostępne są w czterech kolorach: czarnym, białym, błękitnym oraz liliowym. Ich standardowa cena wynosi około 129,99 zł. Obecnie można je nabyć w promocyjnej cenie 99,99 zł.

źródło: materiały prasowe