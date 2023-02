Logitech G Fits to pierwsze na świecie indywidualnie dopasowane i całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne dla graczy. Gamingowe TWS-y szwajcarskiego producenta mają wypełnić rynkową lukę i wyznaczyć nowy standard.

Logitech G Fits – te gamingowe słuchawki dostosują się do ciebie

Najważniejszą cechą całkowicie bezprzewodowych słuchawek Logitech G Fits jest technologia Lightform, dzięki której dostosowują się one do ucha użytkownika. To spory krok naprzód względem wymiennych wkładek w kilku rozmiarach. Wystarczy wcisnąć przycisk, by słuchawki samodzielnie zoptymalizowały swoją formę pod kątem konkretnego kształtu ucha. Jak to działa?

Końcówki słuchawek są wypełnione żelem, który dopasowuje się do wewnętrznych konturów uszu, a następnie jest utwardzany przez wbudowane diody LED. Cały proces trwa zaledwie 60 sekund i „zapewnia wygodne, bezpieczne dopasowanie, które nie wypadnie i tworzy uszczelnienie, które blokuje hałas, aby uzyskać najlepszy w swojej klasie efekt pasywnej izolacji dźwięku”, jak zachwala producent.

Wolne od opóźnień, czyli szybkie połączenie bezprzewodowe

Jak na słuchawki gamingowe przystało, producent musiał także postarać się o niezawodne i wolne od opóźnień połączenie bezprzewodowe. Za to z kolei odpowiada sprawdzona już w boju technologia Lightspeed – ta sama, którą wykorzystywano wcześniej w pełnowymiarowych słuchawkach, ale też myszkach czy klawiaturach z logo Logitech G.

W przypadku słuchawek bezprzewodowych warto też zwrócić uwagę na czas działania. Ten wypada tu całkiem przyzwoicie. Urządzenia działa do siedmiu godzin między ładowaniami, a etui pozwala na uzupełnienie energii i wydłużenie tego czasu łącznie o kolejne osiem godzin. Podane czasy dotyczą łączności Lightspeed, a w przypadku Bluetootha słuchawki mogą grać jeszcze dłużej.

Wróćmy jeszcze na moment do technologii Lightform, a właściwie do aplikacji, która kontroluje jej działanie. Oprócz dopasowywania słuchawek do kształtu uszu z poziomu tego programiku można też bowiem zoptymalizować ustawienia dźwięku. W ten sposób wzmocnimy basy albo aktywujemy parametry pod konkretny typ rozrywki: muzykę, podcasty czy gry (np. strzelanki lub erpegi).

Ile kosztują słuchawki Logitech G Fits? Tanie to one nie są

Domyślasz się pewnie, że takie cacko nie należy do najtańszych. Rzeczywiście tak jest – sugerowana cena słuchawek Logitech G Fits wynosi aż 1249 zł.

Źródło: Logitech G