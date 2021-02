Sytuacja na rynku kart graficznych jest dramatyczna i pewnie jeszcze długo taka pozostanie. Jak rozwiązać ten problem? Swój pomysł przedstawił ojciec Dooma.

Od pewnego czasu obserwujemy problemy z dostępnością kart graficznych, a na dodatek coraz więcej osób decyduje się na budowanie koparek kryptowalut. Efektem jest niedobór kart i frustracja graczy (chociaż niedawno Nvidia zdecydowała się pogodzić interesy graczy i górników przez ograniczenie wydajności modelu GeForce RTX 3060 i wydanie specjalnych modeli CMP).

Problem z dostępnością kart graficznych – John Carmack proponuje kontrowersyjne rozwiązanie

Niedawno do tematu niedoboru kart graficznych i decyzji Nvidii odniósł się John Carmack - założyciel Id Software, który jest uznawany za ojca kultowej gry DOOM.

What a terrible engineering task to give someone -- figure out when we are being used for this thing we are quite good at, and break it. If the CMP cards are priced similarly they will be a nice addition, but I suspect not. https://t.co/PDgJCPK8xQ — John Carmack (@ID_AA_Carmack) February 18, 2021

Carmack krytykuje tutaj decyzje Nvidii. Uważa on, że karty powinny być wykorzystywane do tego, czego chce jej użytkownik. Karty CMP mogą być natomiast dodatkiem, pod warunkiem, że będą podobnie wycenione.

may be moving past that for a lot of products. There would be much indignation at reported prices out of the gate, but removing intermediaries should net out better for consumers in the end. — John Carmack (@ID_AA_Carmack) February 19, 2021

The auction-cards-and-consoles thread is a reminder that many people actively dislike free markets. I take a fairly extreme position on the positive value to society of free markets and free speech, even when they produce distasteful outcomes, but I don't expect broad agreement. — John Carmack (@ID_AA_Carmack) February 19, 2021

Według programisty, sprzedaż kart (i konsol) powinna odbywać się za pośrednictwem przejrzystego systemu aukcyjnego bezpośrednio od producentów. Co prawda ceny kart na początku mogłoby wywołać oburzenie, ale pozwoliłoby to zlikwidować nieuczciwych pośredników i w efekcie przyniosłoby więcej korzyści dla graczy.

Co myślicie o tych pomysłach? Plan Carmacka mógłby uratować graczy, czy może jednak przyczyniłby się do jeszcze większego kryzysu na rynku kart graficznych?

Źródło: Twitter @ John Carmack, Sweclockers

