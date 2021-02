Nvidia idzie na wojnę z kopaczami kryptowalut i ogranicza osiągi karty GeForce RTX 3060. Jak będzie z wcześniejszymi, wydajniejszymi modelami?

Od pewnego czasu sytuacja na rynku kart graficznych nie wygląda najlepiej - nie dość, że występują problemy z dostawami sprzętu, to na dodatek jest on wykupywany przez kopaczy kryptowalut (w końcu kurs krypto idzie w górę). Na brakach najbardziej tracą gracze, którzy nie mogą kupić sprzętu do budowy nowych komputerów.

Sytuacja stała się tak dramatyczna, że musiała zainterweniować Nvidia. Producent wprowadził w swoich kartach specjalny mechanizm, który ma zniechęcać kopaczy kryptowalut do gamingowych modeli GeForce – algorytm wykrywa obciążenie związane z kopaniem kryptowalut i ogranicza osiągi akceleratora. Równocześnie zapowiedziano specjalne modele CMP, które mają lepiej nadawać się do kopania.

Czy inne karty graficzne też będą ograniczane?

Jak na razie wiadomo tylko o ograniczeniu osiągów karty GeForce RTX 3060. Spora część osób może jednak zastanawiać się, jak to będzie wyglądać w przypadku innych modeli.

Redakcja The Verge otrzymała od rzecznika Nvidii odpowiedź w tej kwestii - producent nie ograniczy wydajności kart, które już zostały sprzedane.

Oznaczałoby to, że takie ograniczenie nie będzie dotyczyć modeli GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 i RTX 3060 Ti (co w sumie nie powinno nas dziwić, bo mechanizm musi być zaimplementowany w karcie). Producent nie ujawnia planów odnośnie niewydanych produktów, więc teoretycznie takie ograniczenie może pojawić się w kolejnych modelach (np. GeForce RTX 3050). Musimy jednak czekać na potwierdzenie tych informacji.

Co myślicie o takim podejściu producenta?

Źródło: The Verge

Zobacz więcej o kryptowalutach: