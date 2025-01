Epson kończy sprzedaż drukarek laserowych w Europie. Idzie nowe

Epson rozszerza swoją ofertę o dwie nowe drukarki atramentowe A3 dla firm, podkreślając tym samym swoje zaangażowanie w technologię druku atramentowego bez użycia ciepła (Heat-Free).

Dwa lata temu Epson podjął decyzję o całkowitym wycofaniu drukarek laserowych z globalnej sprzedaży do 2026 roku, kierując się zobowiązaniem do zrównoważonego rozwoju. Teraz Epson Europe zrealizował tę obietnicę, oficjalnie kończąc sprzedaż tych urządzeń na rynku europejskim.

Epson zdecydował się skoncentrować wyłącznie na opatentowanej technologii atramentowej Heat-Free, ponieważ oferuje ona większy potencjał w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wynika to z różnicy w sposobie działania obu technologii – drukarki laserowe wykorzystują ciepło do utrwalania toneru na papierze, podczas gdy druk atramentowy nie wymaga podgrzewania, co pozwala na mniejsze zużycie energii podczas pracy.

"Skupiamy się w 100% na piezoelektrycznych drukarkach atramentowych, które nie wymagają użycia ciepła do drukowania. Wykorzystując naszą technologię będziemy dostarczać naszym partnerom i użytkownikom końcowym wydajne i zrównoważone rozwiązania druku. Decyzja ta oznacza, że zakończyliśmy sprzedaż drukarek laserowych w Europie, dwa lata przed celem globalnym wyznaczonym na 2026 rok” - powiedział Tomasz Lis z Epson Polska.

Epson dąży do zastąpienia wycofanych drukarek laserowych odpowiednimi alternatywami w swojej ofercie. W efekcie rozszerzył linię drukarek atramentowych niewymagających użycia ciepła, które odpowiadają na różnorodne potrzeby – od małych biur z niewielkim zapotrzebowaniem na wydruki po duże korporacje obsługujące duże wolumeny druku.

Do najnowszych modeli tej serii należą A3 WorkForce Pro EP-C7000DW oraz WorkForce Pro EM-C7100DWF. Te drukarki, osiągające prędkość 25 stron na minutę, stanowią energooszczędną i ekonomiczną alternatywę dla urządzeń laserowych. Doskonale sprawdzają się w małych biurach oraz grupach roboczych, które potrzebują wysokiej jakości wydruków kolorowych w formacie A3.

Dzięki dużej pojemności podajników papieru i wysokiej wydajności atramentu urządzenia te są niezawodne i łatwe w obsłudze, wymagając minimalnych interwencji. To znacząco podnosi komfort pracy użytkowników. Dodatkowo funkcja druku dwustronnego oraz niższe zużycie energii pozwalają oszczędzać zarówno koszty eksploatacji, jak i zasoby.