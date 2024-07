HP wycofuje drukarki laserowe Laser Jet, które korzystały z kontrowersyjnego programu HP+. Producent twierdzi, że decyzja została podjęta w trosce o użytkowników. W praktyce może chodzić o coś innego.

Kontrowersje związane z programem HP+

Program HP+ to inicjatywa firmy Hewlett-Packard (HP) mająca na celu oferowanie klientom dodatkowych korzyści związanych z użytkowaniem drukarek HP. Program ten jest częścią strategii HP mającej na celu zwiększenie lojalności klientów oraz zapewnienie im lepszej jakości usług.

Użytkownicy otrzymują w ten sposób możliwość obsługi urządzenia z poziomu urządzenia mobilnego, rozszerzone wsparcie techniczne czy dodatkowy, darmowy rok gwarancji. Producent chwali się też promowaniem ekologicznego działania, oddając zużyte wkłady do recyklingu.

Program HP+ ma również pewne wady, które mogą zniechęcać niektórych użytkowników. Drukarki objęte programem HP+ wymagają do działania stałego połączenia z serwerami HP, a ponadto można w nich używać wyłącznie oryginalnych atramentów i tonerów HP.

W przypadku drukarek atramentowych decyzja o przystąpieniu do programu jest podejmowana podczas konfiguracji urządzenia, natomiast w przypadku drukarek laserowych jest to zależne od konkretnego modelu - w sprzedaży znajdziemy standardowe modele Laser Jet w nieco wyższych cenach oraz specjalne, tańsze modele Laser Jet z dopiskiem e, które wymagają uczestnictwa w programie HP+. Użytkownicy nie zawsze byli świadomi wybieranego modelu.

HP wycofuje się z kontrowersyjnego programu

Jak informuje serwis DruckChannel, negatywne opinie klientów i zła prasa najwyraźniej doprowadziły do zmiany polityki producenta. HP wycofuje ze sprzedaży drukarki laserowe i urządzenia wielofunkcyjne, które wymagały przystąpienia do programu HP+:

HP Laser Jet M110we, M209dwe

HP Laser Jet MFP M140we, M234sdne, M234sdwe

HP Laser Jet Pro 3002dwe, 4002dne, 4002dwe

HP Laser Jet Pro MFP 3102fdwe, 4102dwe, 4102fdwe

Oficjalnym powodem ma być obsługa urządzeń w firmach, gdzie nie zawsze dało się spełnić wymagania dotyczące połączenia sprzętu z serwerami producenta – w oświadczeniu dla serwisu DruckChannel czytamy:

Od czasu wprowadzenia na rynek HP+, nasz inteligentny, sieciowy system druku został doceniony przez klientów, którzy cenią sobie wygodę, rozszerzoną gwarancję i rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy klienci w środowiskach biurowych zarządzanych przez IT nie są w stanie spełnić wymagań dotyczących łączności w chmurze dla HP+. Aby zapewnić wyjątkowe wrażenia z drukowania naszym klientom we wszystkich środowiskach biurowych, nie będziemy już oferować produktów z serii LaserJet z HP+. Planujemy rozszerzyć sprawdzone rozwiązania, takie jak Print from Anywhere i Smart Security na wybrane nowe urządzenia HP LaserJet. Klienci HP+, którzy są zadowoleni ze swoich urządzeń i usług, mogą nadal korzystać ze swoich urządzeń. Nie muszą dokonywać żadnych zmian.

W sprzedaży nadal będą dostępne drukarki atramentowe HP Ink Jet oraz standardowe drukarki laserowe HP Laser Jet (bez dopisku e), które nie wymagają rejestracji w usłudze HP+.

HP rezygnuje z usługi Instant Ink dla drukarek laserowych

HP poinformowało także o zakończeniu usługi Instant Ink dla drukarek laserowych. Mówiąc w skrócie, była to subskrypcyjna usługa dostarczania tonera – monitorowała poziom tonera w drukarce i automatycznie wysyłała nowe wkłady, zanim obecne się wyczerpały. Użytkownicy płacili miesięczną opłatę zależną od liczby drukowanych stron, co pozwalało na przewidywalne koszty i unikanie nagłych braków materiałów eksploatacyjnych. Korzystanie z usługi było dobrowolne.

Producent nie podaje powodu decyzji. Wiadomo, że decyzja nie będzie miała wpływu na obecnych użytkowników usługi:

HP zaprzestanie sprzedaży usługi subskrypcji tonerów Instant Ink w ciągu tego roku. Usługa nie będzie już dostępna dla nowych klientów. Nie będzie to miało wpływu na obecnych subskrybentów Instant Ink for Toner, a jedynie na nowych potencjalnych klientów tej oferty.