Firma HP, kojarzona między innymi z produkcji drukarek, zaprezentowała ciekawe narzędzia. HP Print AI to funkcje, które usprawnią drukowanie i pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze.

HP Print AI w założeniu ma uprościć i poprawić proces drukowania poprzez wprowadzenie nowych, inteligentnych funkcji. Znajdziemy je na wielu etapach korzystania z drukarek HP wyposażonych w tę nowość. Od konfiguracji sprzętu, przez drukowanie, aż po wsparcie techniczne. Jakie nowości pojawiają się w drukarkach HP PRint AI?

Drukarki HP z Print AI

Nowe funkcje zostały zbiorczo nazywane HP Print AI. Trafią do nowych drukarek tej marki, zarówno do tych przeznaczonych do użytku domowego, do firmy, a także dla profesjonalistów.

Póki co narzędzie HP Print AI dostępne jest w wersji beta. Funkcje HP Build Workspace i Perfect Output są dostępne na wybranych rynkach. Do szerokiego grona użytkowników narzędzia powinny trafić w 2025 roku.

Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję mają usprawnić czasochłonne, żmudne zadania wykonywane dotychczas ręcznie.

Nowe funkcje HP Smart AI

Funkcja Perfect Output ma za zadanie zapewnić doskonałą jakość wydruku. Eliminuje problemy z niewłaściwym rozkładem treści na kartce. Możemy więc liczyć zarówno na oszczędność papieru, jak i atramentu/toneru.

Dzięki HP Scan AI Enhanced możemy natomiast zamienić papierowe dokumenty w cyfrowe. Funkcja automatycznie rozpoznaje rodzaje dokumentów i wyciąga kluczowe informacje, na przykład z treści tekstu. Możemy dzięki niej liczyć na oszczędności czasu, a przez to także kosztów.

HP Build Workspace jest natomiast całym ekosystemem wspierającym współpracę specjalistów nad projektami. Narzędzie zostało stworzone z myślą o branży projektowej i budowlanej. Zadania związane z konstrukcją i zarządzaniem projektami są wspierane przez AI. Sztuczna inteligencja pomaga choćby w tworzeniu plików w formacie wektorowym, przydatnym w procesie projektowania. HP Build Workspace pozwala na stałe monitorowanie projektów i nanoszenie poprawek widocznych dla pozostałych uczestników zespołu. Dostęp do projektów możliwy jest natomiast z komputera i z urządzeń mobilnych. Możliwe jest więc wykorzystanie narzędzia także na placu budowy.

HP Print AI zachowuje również preferencje użytkowników drukarek. Dzięki temu możemy liczyć na bardziej efektywne i szybsze wsparcie techniczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Funkcji HP Print AI jest znacznie więcej. Użytkownik może choćby tworzyć personalizowane kartki okolicznościowe (np. z życzeniami urodzinowymi lub ślubnymi). Możliwe jest też automatyczne poprawianie błędów wydruku, czy łatwe przekształcanie zdjęć w projekty.

Źródło: HP