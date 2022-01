Syberia: The World Before miała zadebiutować w pierwszym kwartale tego roku i na szczęście tak się stanie. Poznaliśmy dokładną datę premiery gry.

Kiedy premiera Syberia: The World Before?

Pierwotnie Syberia: The World Before miała trafić w ręce graczy jeszcze w zeszłym roku, ale ostatecznie do tego nie doszło. Pojawił się jedynie komunikat, że twórcy potrzebują więcej czasu i gra będzie gotowa w I kwartale tego roku. Dokładny termin nie został jednak podany, aż do teraz.

Cieszy, że obietnica zostanie spełniona, aczkolwiek trzeba będzie poczekać niemal do końca wyznaczonego okienka. Syberia: The World Before zadebiutuje 18 marca. Dotyczy to wyłącznie PC, wersje konsolowe wciąż pozostają owiane tajemnicą.

Czwarta część i oby powrót do formy

Wielu graczy zgodzi się ze stwierdzeniem, iż Syberia to w swoim gatunku pozycja wręcz kultowa. Jednocześnie nie wypada jednak zaprzeczać, że za sprawą pierwszej i drugiej odsłony, bo trzecia nie została już przyjęta tak dobrze. Oby zatem Syberia: The World Before była powrotem na właściwe tory. Wedle zapewnień, dodatkowe tygodnie na prace pozwoliły Koalabs i Microids uzyskać pewność, że dostarczą grę, na którą gracze zasługują.

Fabuła Syberia: The World Before ma rozgrywać się w dwóch liniach czasowych - roku 1937 oraz roku 2004. Tylko ta druga będzie skupiała się na dobrze znanej już Kate Walker. Pierwsza pozwoli poznać Danę Roze, 17-letnią pianistkę, która zamiast na początkach kariery będzie musiała skupić się na faszystowskim zagrożeniu ze strony Brunatnego Cienia.

Wierni fani z pewnością będą zadowoleni z tego, że nad Syberia: The World Before pracował Benoit Sokal, który niestety w zeszłym roku zmarł. Nie bez przyczyny określany jest ojcem tej serii.

Źródło: @Syberia