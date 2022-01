Pierwsze ujawnione informacje na temat gry The Invincible spotkały się w większości z ciepłym przyjęciem. Czy tak samo będzie z tymi najnowszymi?

Wymagania sprzętowe The Invincible ujawnione

The Invincible przedstawiany jest jako thriller science fiction osadzony w retrofuturystycznym świecie. Faktycznie brzmi to intrygująco, a trzeba pamiętać, że mowa tu o fabule inspirowanej bardzo wysoko ocenianą powieścią „Niezwyciężony” Stanisława Lema.

Gracze będą obserwować zabawę z perspektywy pierwszej osoby. O ile, przynajmniej w przypadku wersji PC, spełnią wymagania sprzętowe. Dość szybko opublikowano dwie konfiguracje pozwalające wydać wstępne opinie. I trzeba przyznać, że są one dość zróżnicowane. Zwłaszcza w kontekście konfiguracji zalecanej, to ona budzi więcej emocji. Jak podano na karcie gry na Epic Games Store, do rozgrywki na wyższych ustawieniach potrzeba będzie komputera wyposażonego w 32 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną nie gorszą niż Nvidia RTX 2070 Super (8GB) lub Radeon RX 6700 XT (12GB). Wprawdzie nie są to już topowe układy, ale wciąż bardzo wydajne i całkiem sporo kosztujące.

Minimalna konfiguracja sprzętowa

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-10400F (6 rdzeni, 2,9 Ghz ) / AMD Ryzen 5 3600 (6 rdzeni, 3,5 Ghz)

16 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GTX 1060 (6GB) / Radeon RX 5600 XT (6GB)

DirectX: wersja 11

25 GB przestrzeni na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-10700 (8 rdzeni, 2,9 Ghz ) / AMD Ryzen 7 5800X (8 rdzeni, 3,8 Ghz)

32 GB RAM

karta graficzna: Nvidia RTX 2070 Super (8GB) / Radeon RX 6700 XT (12GB)

DirectX: wersja 11

25 GB przestrzeni na dysku

Kiedy premiera The Invincible?

Co sądzicie o takich wymaganiach? Niestety póki co nie pokazano nawet fragmentów rozgrywki (jedynie krótki teaser widoczny powyżej), które dawałyby lepszy obraz oprawy graficznej, jaka zostanie tu zaserwowana. Wedle obietnic, co oczywiście nie dziwi, ma być piękna (tak dosłownie jest określana). Wiadomo, że The Invincible wykorzysta silnik Unreal Engine.

Dokładna data premiery The Invincible nie jest znana, ale twórcy obiecują, że zainteresowani zagrają w tym roku. Gra ma być dostępna również na konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5.

Źródło: Starward Industries