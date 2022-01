Twórcy LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów celowali z premierą w 2020 rok. Wiemy, że to się nie udało, a w kolejnym roku ponownie musieliśmy się obejść smakiem. Wreszcie jednak prace mają się ku końcowi – zagramy już wiosną.

LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów z (wyczekiwaną) datą premiery

W sieci pojawiła się nowa prezentacja rozgrywki, a na niej – oficjalna data premiery gry LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów. W najnowsze dzieło studia TT Games zagramy już 5 kwietnia 2022 roku. Termin dotyczy wszystkich platform docelowych, których lista jest naprawdę długa – to komputery oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Polska Cenega potwierdziła przy okazji, że możemy liczyć na dubbing w rodzimym języku.

Prace trwały tak długo, bo LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów to naprawdę duża rzecz. Twórcy w jednej grze postanowili zawrzeć ikoniczne lokalizacje, kluczowych bohaterów i najważniejsze wydarzenia z wszystkich dziewięciu epizodów filmowej serii Gwiezdnych wojen, podzielonych na trzy trylogie. Nie chodzi jednak tylko o rozmach – będzie to też najbardziej oryginalna spośród ostatnich gier w klockowym uniwersum. Mamy tu nowy system sterowania, nową mechanikę walki (z kombinacjami ataków) oraz niespotykaną dotąd swobodę rozgrywki.

To właśnie dlatego najnowsza prezentacja rozgrywki trwa blisko sześć minut. Masz czas i ochotę? No to oglądaj…

Zobacz najnowszy gameplay trailer LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów

Pudełkowa Edycja Deluxe dla kolekcjonerów

Jeśli LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów jest dla ciebie wyjątkowo interesującą produkcją, to możesz też pomyśleć o zakupie pudełkowej Edycji Deluxe. Oprócz samej gry na zestaw składają się tu dodatkowo: minifigurka Luke’a Skywalkera oraz kolekcja 7 postaci w formie DLC. Zwieńczeniem całości jest zaś kolekcjonerskie, tekturowe pudełko.

