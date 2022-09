Oficjalnie wystartowały już beta-testy gry Call of Duty: Modern Warfare II. Sprawdź więc, czy twój komputer jest na nią gotowy. Poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe.

Poznaliśmy wymagania Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: Modern Warfare II to najnowsza odsłona popularnej serii strzelanek, która miewała lepsze i gorze momenty. Ta nowa część zapowiada się jednak naprawdę nieźle, a fakt, że odpowiada za nią ekipa Infinity Ward dodatkowo napawa optymizmem. Możemy ponoć liczyć na nową jakość, ale czy w związku z tym potrzebujemy też wyższej jakości podzespołów w swoich komputerach?

Cóż, to może od razu zacznijmy od dobrej wiadomości. Przedstawione konfiguracje sugerują, że jeśli ubiegłoroczne Call of Duty: Vanguard poszło ci bez problemu, to i z Modern Warfare II nie będzie kłopotów. Na dobrą sprawę wymagania są bowiem tylko odrobinę wyższe – i to nawet pomimo przejścia na nowy silnik.

Zobacz zwiastun CoD: Modern Warfare II – tak dla przypomnienia:

Call of Duty: Modern Warfare II – wymagania sprzętowe

Minimalna konfiguracja:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-3570 lub AMD Ryzen 5 1600X

lub Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 960 lub Radeon RX 470

Zalecana konfiguracja:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-4770K lub AMD Ryzen 7 1800X

lub Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 580

Jako że mowa o becie, to wspomnijmy jeszcze, że potrzebujesz 25 GB wolnego miejsca na dysku. Pełna wersja gry zajmie oczywiście kilka razy więcej. A skoro już przy niej jesteśmy, to przypomnijmy, że premiera Call of Duty: Modern Warfare II odbędzie się 28 października – równocześnie na PC i konsolach obu generacji: PlayStation 5 / PlayStation 4 oraz Xbox Series X|S / Xbox One.

Źródło: Cenega, Activision