Mogłoby się wydawać, że nie wydamy 350 złotych na pecetową grę. Call of Duty: Modern Warfare II pokazuje jednak, że bardzo byśmy się w tej ocenie pomylili.

Call of Duty: Modern Warfare II jest drogie. Jest też bestsellerem

Powiedzmy to sobie wprost – Call of Duty: Modern Wafare II to gra, która wywołuje opad szczęki. Robi to świetnie prezentującym się gameplayem, ale też absurdalnie wysoką ceną. Dość powiedzieć, że najtańsza edycja na Steamie kosztuje w przedsprzedaży 349 złotych, a ta nieco lepiej wyposażona (Vault Edition) – o 110 złotych więcej. Wygląda na to, że wcale nie odstraszyło to graczy.

Zobacz gameplay Call of Duty: Modern Warfare II

Okazuje się, że znalazło się spore grono osób, które były gotowe zapłacić co najmniej 349 złotych za kota w worku, jakim na cztery miesiące przed premierą jest przecież Call of Duty: Modern Warfare II. W aktualnym rankingu najlepiej sprzedających się produktów na Steamie (w tygodniu 6 – 12 czerwca) dwie edycje nowej odsłony strzelanki zajmują 3. i 10. miejsce. Spośród gier lepszy wynik osiągnęło tylko V Rising (na pierwszym miejscu plasuje się natomiast Steam Deck).

Gry będą coraz droższe. Bo (wygląda na to, że) nas stać

O czym to świadczy? Ano o tym, że z Call of Duty: Modern Warfare II wiązane są olbrzymie nadzieje i wielu graczy wierzy, że ta gra faktycznie będzie tak dobra, jak wygląda w zapowiedziach. Świadczy to też jednak o tym, że wydawcy nie muszą obawiać się podnoszenia cen. Konsumenci nic sobie z tego nie robią. Skutki będą najpewniej takie, że w ślad za Activision (czy też Microsoftu) pójdą kolejne firmy.

