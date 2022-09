Rozpoczęta w zeszłym tygodniu beta Call of Duty: Modern Warfare II wzbudziła niemałe emocje. Kody, które wówczas mieliśmy dla Was rozeszły się tak szybko, że wielu musiało obejść się smakiem. Ale spokojnie, nic straconego – oto nadarza się kolejna szansa na zdobycie kodu.

Mówicie co chcecie, ale seria Call of Duty: Modern Warfare była fenomenalna, i to nie tylko jak na swoje czasy. No bo czy jest ktoś kto nie kojarzy pamiętnych misji „No Russian” albo „All Ghillied Up” (Wszyscy w kamuflażu)? Po cichu liczymy, że restart tego cyklu przyniesie nam podobne emocje (ponoć ta druga misja, rozgrywająca się w Czarnobylu powróci). Na razie jednak możemy przyjrzeć się jak nowe Call of Duty: Modern Warfare II będzie wyglądało od strony sieciowej, w kolejnej fazie beta testów, już dziś, od godziny 19:00 naszego czasu.

Przypominamy, że tym razem gra otworzy swoje podwoje także dla posiadaczy PC i Xboxów, o ile tylko wcześniej zakupili Call of Duty: Modern Warfare II w preorderze…bądź tej udało im się zdobyć kod wczesnego dostępu do bety, dokładnie taki, jaki możecie uzyskać w naszej zabawie. Musicie wiedzieć jednak, że poza rozpoczynającą się dziś zamkniętą fazą bety będzie też otwarta - dla wszystkich, nawet tych bez preorderów. Jej start planowany jest dopiero 24 września. Koniec wszystkich testów będzie miał zaś miejsce dwa dni później, tj. 26 września.

Jedna istotna informacja na koniec – Activision przygotował dla chętnych garść poradników obejmujących lokacje biorące udział w becie, tryby i strategie. Zainteresowanych odsyłamy na stronę Call of Duty.

Pobierz kod do bety Call of Duty: Modern Warfare 2

A oto i szybka instrukcja co zrobić, by zrealizować otrzymany przez nas kod do wersji beta Call of Duty: Modern Warfare II:

Najpierw odwiedź stronę http://www.callofduty.com/betaredeem Zaloguj się/utwórz nowe konto Call of Duty, a następnie wprowadź swój kod i wybierz platformę oraz region W kolejnym kroku powinna zostać pokazana informacja o sukcesie realizacji kodu (jeżeli się nie pojawiła, daj nam znać)

Uwaga! Wskazana wyżej strona potwierdzi, że zarejestrowałeś się w otwartej becie Call of Duty: Modern Warfare II, ale może nie zawierać specyficznego dla danej platformy kodu do pobrania bety. Jeśli takowy kod nie wyświetli się zaraz po wpisaniu kodu możesz go otrzymać na maila, podanego przy rejestracji. Pamiętaj jednak, że kod możesz zrealizować tylko na wcześniej wybranej przez Ciebie platformie.

