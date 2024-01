Call of Duty potrafi zaskoczyć – co do tego nie ma wątpliwości. Prawdziwe “cuda” dzieją się w sieciowej odsłonie Modern Warfare III oraz Warzone, gdzie zniszczenie sieje prawilna kaczuszka.

W sieciowych odsłonach Call of Duty co i raz wybucha afera związana ze skórkami operatorów. W COD:MW II wojskowy pies, będący “częścią” operatora, działał jak dodatkowy perk. Wspomnieć też trzeba o skórce Gaia, która w MW II była skutecznym kamuflażem, przez co doczekała się nowej, zmodyfikowanej wersji (jest już dostępna w Call of Duty: Modern Warfare III).

Mnie natomiast fascynują zwierzęta. Mieliśmy już skórki szczurów, mieliśmy już Sierżanta KiciKiciKici, a teraz pora na kaczkę, która swoją prawilnością zawstydziłaby całe zastępy ortalionowego rycerstwa.

Kaczka w Call of Duty: Modern Warfare III - lepiej z nią nie zadzierać

W Call of Duty: Modern Warfare III oraz Warzone możemy zakupić pakiet elementów kosmetycznych Wildlife Wanted: Rubber Duck za 1800 punktów CoD (ekwiwalent ok. 70 zł). Pieniądze nie mają znaczenia, wszak czego nie robi się dla kaczki?

W pakiecie znajdziemy skórkę operatora, plany broni, naklejkę, wizytówkę i emblemat. Osobiście trochę żałuję zakupu, bo liczyłem na to, że kaczka będzie miała trzy paski na dresie, a ma niestety tylko dwa paski.

Co dalej? Jest kilka pomysłów

Egzotyczne i nierealistyczne skórki są już normą w Call of Duty. Ba, swego czasu do gry trafiła Lilith oraz Inarius z serii Diablo. Przykładem nietypowej skórki operatora jest np. Snoop Dogg, Nicki Minaj, 21 Savage, postacie z serialu The Boys…

Były też króliki, szczury, drzewce, koty, wilki, kaczki. Co dostaniemy w kolejnych sezonach Call of Duty: Modern Warfare III? Tego nie wiemy, ale pewną poszlaką może być poniższe nagranie.

Sezon 1 trwa w najlepsze

Niemniej w Call of Duty: Modern Warfare III trwa sezon 1. Za nami półmetek, a to oznacza potężną aktualizację. W grze pojawił się tryb rankingowy, mamy też nową mapę - Rio. Nowe bronie to TAQ Evolvere (LMG) oraz HRM-9 (SMG) który całkiem nieźle radzi sobie w akcji. Aktualizacja sezonu 1 to również zmiana balansu broni.