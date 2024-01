Czekasz na STALKER 2? Ja też i mam dla ciebie radę

Przestałem liczyć, ile już lat czekam na STALKER 2. Grę otacza burzliwa aura, ale najważniejsze jest to, że znamy już oficjalną datę premiery. Jak przetrwać te najbliższe miesiące?

Jako olbrzymi fan serii STALKER (Monolit rządzi!), nie mogę doczekać się kolejnej odsłony. W mojej ocenie STALKER 2 w pełni zasługuje na to, by znaleźć się na liście najlepszych gier 2024. Część deweloperów z GSC Game World rozwija projekt w cieniu wojny, część znalazła azyl w Czechach, są też tacy, którzy oddali życie w walce z rosyjskim agresorem.

STALKER 2 i największa obawa

W rozwoju gry nie pomagają ataki rosyjskich hakerów, czy pożar, który strawił infrastrukturę z serwerami latem ubiegłego roku. Kibicuję deweloperom i chciałbym, żeby STALKER 2 pretendował do gry roku 2024. Rozumiem trudną sytuację, ale mam obawy. Przede wszystkim downgrade.

Powyższy materiał nie sprawił, że moja szczęka wylądowała na podłodze. Owszem, po sieci krążą nowe screeny ze STALKEREM 2 (“nowe” to kwestia mocno dyskusyjna), które mają prawo się podobać, ale graczom powinno zależeć bardziej na kolejnych materiałach z rozgrywki. A tych jest jak na lekarstwo.

Lubisz klimat STALKERA? Sprawdź te filmy

A skoro ich brakuje, to jeteśmy zmuszeni sięgnąć do innych źródeł. I tu zmierzamy do tytułowej rady. Jeśli cenisz sobie klimat STALKERA, to koniecznie sprawdź dwa filmy. Moim zdaniem to pozycja obowiązkowa dla każdego fana tej serii. Oto animacja pod tytułem "Irradiation", która powstała dzięki Unreal Engine (STALKER 2 też korzysta z narzędzia od Epic Games).

Równie ambitnie prezentuje się film "Contract", który jest w zasadzie całą esencją STALKERA. 4,6 mln wyświetleń - czy trzeba cokolwiek dodawać?

Premiera STALKER 2

Premiera STALKER 2 odbędzie się 5 września 2024 r. na PC oraz XSX. Ten czas zleci szybko, a ja absolutnie nie czuję, żeby hype train rozpędzał się na dobre. A może się mylę. Liczę na to, że w nadchodzących tygodniach otrzymamy więcej materiałów, które ostatecznie obnażą to, w jakiej kondycji znajduje się długo oczekiwana gra.

Źródło: YouTube, GSC Game World