Canal + ukarany. Zobacz, czy dostaniesz zwrot pieniędzy

Prezes UOKiK Tomasz Chrósty nałożył wielomilionową karę na Canal+ Polska za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Co więcej, nakazano również dokonanie zwrotu pieniędzy konkretnej grupie klientów.

Konsultanci Canal+ wprowadzali w błąd

Najpierw T-Mobile ukarane, teraz Canal+ Polska. Do UOKiK zaczęły spływać skargi konsumentów dotyczące telefonicznych rozmów sprzedażowych Canal+ Polska. W trakcie rozmów sugerowano, że konsumenci otrzymają bezpłatny prezent, a w rzeczywistości intencje były inne.

Konsultanci Canal+ dzwonili do abonentów i zapowiadali bezpłatne prezenty lub dodatkowe pakiety, a w rzeczywistości chodziło o zawarcie nowej umowy długoterminowej. Część konsumentów zorientowała się dopiero po dłuższym czasie, że ich opłaty wzrosty.

UOKiK nie ma skrupułów

Co więcej, konsultanci Canal+ starali się nakłonić abonentów do takich “prezentów” poprzez stwarzanie odpowiednich pozorów (np. że dzwonią z działu wyróżnień lub informowali o limitowanej liczbie pakietów). Dodatkowo w rozmowach odnotowano zawyżanie cen podobnych pakietów, co czyniło ofertę jeszcze bardziej atrakcyjniejszą.

Decyzja zapadła. Canal+ Polska musi zapłacić ponad 46 mln kary. Co więcej, nakazano zwrócić pieniądze poszkodowanym konsumentom. Kto wobec tego kwalifikuje się do zwrotów?

Canal + i zwrot pieniędzy - kto się kwalifikuje?

Na zwrot środków mogą liczyć ci konsumenci, którzy od 10 października 2019 r. do 23 kwietnia 2022 r. zawarli umowę w ramach akcji promocyjnej. Jeśli konsument rozwiązał taką umowę przed upływem okresu obowiązywania, otrzyma (po uprawomocnieniu się decyzji) zwrot kwoty naliczonego roszczenia.

Zaś ci konsumenci, którzy złożyli reklamację, otrzymają wówczas zwór opłat za korzystanie z usług. Decyzja UOKiK nie jest prawomocna, Canal+ Polska może się od niej odwoływać.

Źródło: UOKiK