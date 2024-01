Jeśli chcesz sprawdzić jakość powietrza w swojej okolicy, to dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z mObywatel. Aplikacja monitoruje poziom zanieczyszczeń powietrza i jest niezwykle przydatna w ocenie tego, czy na zewnątrz jest smog.

mObywatel: jedna aplikacja i wiele możliwości

Darmowa aplikacja mObywatel oferuje użytkownikom szereg bardzo przydatnych funkcji. To nie tylko załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. By w pełni korzystać z rozmaitych opcji, konieczne jest założenie konta. Wraz z nową wersją aplikacji, czyli mObywatel 2.0, pojawiły się istotne udogodnienia.

Każdy użytkownik aplikacji mObywatel może skorzystać z opcji sprawdzenia jakości powietrza w całej Polsce. Żeby sprawdzić, czy na zewnątrz jest smog, nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy kilka chwil spędzonych z aplikacją mObywatel w wersji 2.0.

Jak sprawdzić smog w mObywatel 2.0?

Ta funkcjonalność wprowadzona została do aplikacji mObywatel w ramach Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. By sprawdzić jakość powietrza w mObywatel, na samym początku upewnij się, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Funkcja monitorowania jakości powietrza pojawiła się dopiero w 4.17.0, więc jeśli korzystasz ze starszej wersji mObywatel, koniecznie zaktualizuj aplikację.

Po zalogowaniu, trafimy do ekranu głównego aplikacji mObywatel. Szukamy konkretnej usługi, czyli “Jakość powietrza”. Jeśli z jakiegoś powodu ta opcja nie będzie widoczna na ekranie głównym aplikacji, to powinniśmy kierować się do zakładki z usługami.

Wybieramy "Jakość powietrza" i przechodzimy do mapy Polski z punktami pomiarowymi w całym kraju. Jeśli mamy włączone usługi lokalizacji, mObywatel od razu zlokalizuje nasze położenie. W przeciwnym razie spędzimy nieco więcej czasu, by ręcznie wskazać na mapie swoją aktualną lokalizację. Gdy ten etap jest za nami, pozostaje wybranie najbliższej stacji pomiarowej. W zamian dostaniemy cenne informacje.

Aplikacja od razu informuje, jaki jest stan powietrza przy danej stacji pomiarowej. W naszym przypadku jakość powietrza była “zadowalająca”, a to oznacza, że mogłoby być lepiej (jak i mogłoby być gorzej). To nie wszystko, ponieważ możemy zdobywać jeszcze więcej informacji.

mObywatel ma coś jeszcze

Gdy wejdziemy w komunikat, otworzy się nowe okienko ze szczegółami pomiaru (stężenie pyłów PM2,5, PM10) czy dodatkowymi parametrami, takimi jak temperatura powietrza, wilgotność i ciśnienie. To wszystko razem wzięte pozwoli nam ocenić, jak przygotować się do wyjścia na zewnątrz.

Inne przydatne funkcje mObywatel

W aplikacji możemy znaleźć wiele innych funkcji. Jeśli zastanawiasz się, jak zastrzec numer PESEL, to jedną z odpowiedzi jest właśnie mObywatel. Pojawiły się również doniesienia o utworzeniu platformy o nazwie mTV.