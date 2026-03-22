  • benchmark.pl
  • Mobile
  • Casio pokazało kalkulator dla koneserów. Kosztuje tyle, co niezły smartfon
Mobile

Casio pokazało kalkulator dla koneserów. Kosztuje tyle, co niezły smartfon

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Kalkulator Casio S100X-JC1-U to próba połączenia precyzyjnej elektroniki z tradycyjnym japońskim rzemiosłem lakierniczym.

Kluczowym elementem wyróżniającym S100X-JC1-U jest zastosowanie japońskiej techniki lakierniczej Urushi. Dzięki wykorzystaniu tradycyjnej metody wykończenia, obudowa ma nabierać głębokiego połysku, który – według zapewnień producenta – po kontakcie z ludzkimi dłońmi z czasem staje się jeszcze bardziej wyrazisty. Korpus urządzenia wykonano z precyzyjnie obrabianego aluminium. 

Inżynierowie Casio pomyśleli też o warstwie użytkowej. 

  • Wyświetlacz FSTN LCD ma powłokę antyrefleksyjną po obu stronach, co ma na celu eliminację odblasków i zapewnienie czytelności nawet pod dużym kątem.
  • Zamiast standardowych membran, klawisze w S100X wykorzystują strukturę nożycową. Ma ona stabilizować skok klawisza i poprawić responsywność.
  • Kalkulator obsługuje 3-key rollover, co pozwala na rejestrowanie kolejnych naciśnięć, zanim poprzedni klawisz zostanie całkowicie zwolniony. 

Kalkulator Casio S100X-JC1-U obsługuje 12-cyfrowe obliczenia i jest dostarczany w dedykowanym, eleganckim opakowaniu, co podkreśla jego kolekcjonerski charakter. 

Jako że każdy egzemplarz wymaga ręcznego lakierowania przez japońskich rzemieślników, Casio zapowiedziało wprowadzenie na rynek jedynie 650 egzemplarzy i to wyłącznie w Japonii. 

Kalkulator wyceniono na 99 000 jenów, czyli równowartość 2300 zł. Taka cena kojarzy się raczej ze smartfonami niż kalkulatorami, bo z takim budżetem można kupić chociażby Pixela 10a czy Nothing Phone’a (4a) Pro

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login