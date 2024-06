Na natywną wersję kalkulatora na iPada czekaliśmy aż 14 lat. Pierwszy tablet Apple pojawił się w 2010 roku, a systemowy kalkulator dopiero na początku tego tygodnia. Sprawdziliśmy co potrafi kalkulator w systemie iPadOS 18.

iPadOS 18

W poniedziałek, podczas konferencji inaugurującej tegoroczną konferencję WWDC zaprezentowano nowe systemy operacyjne dla urządzeń marki Apple, w tym dla iPadów, czyli iPadOS 18. Największą nowością jest oczywiście integracja z systemem Apple Intelligence, ale niemałą sensację wzbudziła także natywna aplikacja Kalkulator. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, to pierwszy raz od czasu pojawienia się iPada w ogóle, kiedy na tych urządzeniach pojawiła się systemowa aplikacja Kalkulator.

Przyczynę takiego stanu rzeczy zdradził dopiero trzy lata temu Craig Federighi w wywiadzie dla Marquesa Brownlee. Stwierdził on, że do tamtej pory nie powstał żaden projekt tego typu aplikacji, którego Apple by się nie powstydziło. Zmieniło się to dopiero w tym roku.

Kalkulator na iPad z Math Notes

W nowej aplikacji mamy do dyspozycji kalkulator podstawowy, naukowy, który potrafi obliczać między innymi funkcje trygonometryczne.

Jest także konwertowanie różnych jednostek - na przykład powierzchni, walut, spalania, długości, temperatury, masy czy czasu. Dostępna jest też historia wykonywanych działań.

Rewolucją jest jednak funkcja Math Notes, czyli Notatki (matematyka). Umożliwia ona odręczne wprowadzanie wyrażeń matematycznych, które są automatycznie rozwiązywane, od razu po wpisaniu znaku równości. Co ciekawe, wyniki wpisywane są charakterem pisma podobnym do tego, którym dysponuje użytkownik.

Co więcej, po wpisaniu wzoru funkcji, na przykład liniowej, kwadratowej czy niemal każdej innej, do notatki wstawić można wykres. Wystarczy zawiesić rysik Apple Pencil nad znakiem równości, a wyświetli się opcja Wstaw wykres.

Jest też możliwość dodania większej liczby równań do jednego wykresu.

Z nowej funkcji można korzystać także przy użyciu palców. Funkcja Math Notes dostępna jest również bezpośrednio z poziomu aplikacji Notatki.

Źródło: informacje własne, Apple