Coś dla (bogatych) fanów Trumpa, Muska lub Jobsa. Limitowany iPhone za 38 tys.

Marka Caviar prezentuje limitowane smartfony Apple iPhone. Nawiązują do wielkich Amerykanów - Donalda Trumpa, Elona Muska i Steve'a Jobsa. Wykończenie super-premium ma jednak swoją cenę.

Nieco ponad miesiąc temu informowaliśmy o premierze limitowanej edycji podwójnie składanego smartfona Huawei Mate XT Ultimate. Teraz na rynek trafiają kolejne propozycje tego producenta. Mowa o marce Caviar i ich unikatowych wersjach iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. O wyjątkowości może świadczyć cena - niemal 10-krotnie wyższa, niż w przypadku standardowego produktu Apple.

Caviar Visionaries Collection - limitowane wersje iPhone 16 Pro i Pro Max

Tym razem Caviar zaproponował kolekcję smartfonów nawiązujących do wielkich postaci. Wykończenie i kolorystyka mają nawiązywać do trzech osób, których nikomu nie trzeba przedstawiać:

Donalda Trumpa

Elona Muska

Steve’a Jobsa

Do wykończenia każdej z nich wykorzystano najlepszych materiałów. Zapewne znalezienie ich nie było prostym zadaniem - już zwykły smartfon Apple jest w końcu wykonany niemalże perfekcyjnie, z użyciem m.in. tytanu. Caviar nie szedł więc na żadne kompromisy i postawił na topowe materiały - złoto, tytan klasy lotniczej i powłokę PVD.

Model Steve Jobs

Ten wariant dostał tytanową obudowę, czarną powłokę PVD i dodatki ze złota. Logo Apple, istotne w kontekście Steve’a Jobsa, jest pozłacane podwójnie. Cena zaczyna się od 9340 dol.

Model Donald Trump “Great Again”

W tym przypadku Caviar wykorzystał część hasła, które dwukrotnie prowadziło Donalda Trumpa na fotel Prezydenta USA. Hasło “Great Again” zostało umieszczone na pleckach iPhone’a, a towarzyszą mu dobrze znane barwy (gwiazdy i pasy z flagi USA). Jest nawet graficzne nawiązanie do wieżowca Trump Tower. Mamy też znaczek, mogący symbolizować i kartę do głosowania, i charakterystyczny krawat Trumpa. Ten model jest najtańszy z całej trójki. Nie oznacza to jednak, że zapłacimy mało. Ceny zaczynają się od 9200 dol.

Model Elon Musk “Be On Mars”

Model inspirowany Elonem Muskiem jest najdroższy. Kosztuje co najmniej 9900 dol. W tym przypadku Caviar wykorzystał w obudowie prawdziwy element statku SpaceX Starship, który został wbudowany w plecki. Trzeba przyznać, że tym ruchem po prostu poszli na całość. Poza tym tył zdobi grafika nawiązująca do kosmicznych podbojów, jest też wizerunek statku Dragon i podpis Elona Muska.

Caviar pokazał ekskluzywne odmiany smartfonów Apple

Nowe modele pojawiają się w limitowanej liczbie 99 sztuk dla każdej odmiany. Co ciekawe, możemy zamówić unikatowe urządzenia na bazie nie tylko iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max, ale także poprzedników (iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max). Dostępne opcje pamięci to od 128 GB do 1 TB. Prawdopodobnie dla nabywców nie ma to jednak większego znaczenia. Każdy egzemplarz jest unikalny, może też zyskiwać w przyszłości na wartości.

Źródło: Gizmo China