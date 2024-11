iPhone’a 16 możesz teraz naprawić sam, ale za to drożej niż w serwisie

Nie lubisz oszczędzać pieniędzy i być wyręczanym? Apple ma dla ciebie doskonałą okazję.

W grudniu 2022 r. Apple uruchomił w Polsce program Self Service Repair, który pozwala chętnym użytkownikom na przeprowadzenie samodzielnej naprawy iPhone’a i innych urządzeń w domowym zaciszu. Firma udostępnia niezbędne części zamienne, narzędzia i szczegółowe instrukcje.

Kilka tygodni po starcie sprzedaży, programem Self Service Repair objęta została seria iPhone 16. Przyjrzałem się nowemu cennikowi i - zgodnie z tradycją - cała zabawa jest kompletnie nieopłacalna.

iPhone 16 - samodzielna naprawa. Ile to kosztuje?

Oto ceny przykładowych komponentów do iPhone’a 16 Pro w sklepie Self Service Repair Store:

bateria i zestaw wkrętów - 579 zł;

wyświetlacz i zestaw wkrętów - 1779 zł;

tylne szkło obudowy zestaw wkrętów - 849 zł;

aparat i zestaw wkrętów - 1299 zł.

Kwoty te idealnie pokrywają się z podawanymi przez Apple’a cenami naprawy iPhone’a 16 Pro. Innymi słowy - sama bateria kosztuje tyle samo, co wymiana baterii w serwisie. Ale.

Zgodnie z podręcznikiem Apple’a, do przeprowadzenia naprawy należy użyć zestawu certyfikowanych narzędzi. Jeśli ktoś przykładowo nie ma akurat pod ręką podgrzewanego przyrządu do demontażu wyświetlacza, może wypożyczyć zestaw narzędzi za dodatkowe 270,60 zł za 7 dni.

Sumarycznie samodzielna naprawa iPhone’a 16 może się więc okazać droższa niż w serwisie. Tym samym program Self Service Repair skierowany jest raczej jedynie do osób, które lubią majsterkować, nie chcą tracić czasu na wysyłkę telefonu do serwisu lub z jakiegoś powodu nie chcą przekazywać sprzętu w obce ręce. Bo na pewno nie jest to usługa dla oszczędnych.