Bitcoin w ostatnich dniach znacząco zyskuje na wartości. Kurs najpopularniejszej kryptowaluty na świecie zbliżył się do 90 tys. dolarów, ustanawiając nowy rekord. Podobne wzrosty można zaobserwować także w przypadku innych kryptowalut.

Kryptowaluta to cyfrowy środek wymiany oparty na technologii blockchain, która zapewnia bezpieczeństwo i decentralizację transakcji. Dzięki kryptografii transakcje są szyfrowane i trudne do zmodyfikowania, co zapewnia użytkownikom anonimowość i ochronę przed nieautoryzowanymi zmianami. Kryptowaluty działają na sieci komputerów, które wspólnie weryfikują i zapisują transakcje, eliminując potrzebę centralnych instytucji, takich jak banki.

Najpopularniejszą kryptowalutą jest Bitcoin, który powstał w 2009 r. jako pierwsza zdecentralizowana cyfrowa waluta. Bitcoin zdobył popularność głównie dzięki swojej unikalnej strukturze oraz ograniczonej podaży – wyemitowanych może zostać tylko 21 mln monet, co wzmacnia jego wartość jako środka inwestycyjnego. Ponadto zyskał uznanie jako pionier w dziedzinie kryptowalut, przyciągając coraz więcej inwestorów, firm oraz użytkowników.

Rekordowy kurs Bitcoin

Od pewnego czasu obserwujemy znaczny wzrost wartości walut cyfrowych, co wzbudza duże zainteresowanie inwestorów. Bitcoin niedawno przekroczył poziom 76 tys. dolarów, a w ostatnich dniach osiągnął kolejny rekord swojej wartości.



W ostatnim miesiącu kurs Bitcoina wzrósł o ponad 42 proc. (grafika: Google)

W ostatnich dniach kurs Bitcoina przekroczył 89 tys. dolarów, ustanawiając nowy rekord wartości (ATH – All-Time High). Mamy do czynienia z ogromnymi wzrostami i miesiące temu chyba mało kto spodziewał się takich wyników – warto zauważyć, że w ciągu miesiąca kurs tej kryptowaluty wzrósł o ponad 42 procent. Kapitalizacja rynkowa osiągnęła imponujący poziom 1,75 bln dolarów.

Podobne wzrosty można zaobserwować w przypadku innych kryptowalut, takich jak Ethereum, Tether czy Solana, choć w ich przypadku jeszcze nie można mówić o rekordowych kursach.

Prawdziwy rekord dopiero przed nami

Kursy kryptowalut cechują się dużą zmiennością i są podatne na wahania, zależne od wielu czynników, takich jak globalne wydarzenia, regulacje prawne czy nastroje inwestorów. Trudno zatem powiedzieć czy kolejne dni przyniosą dalszy wzrost czy może jednak spadek wartości Bitcoina.

Wzrost zainteresowania kryptowalutami może mieć związek z wyborami w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobną wygraną Donalda Trumpa. Warto bowiem wspomnieć, że Trump podczas kampanii wyborczej pozytywnie wypowiadał się o kryptowalutach i chciał uczynić ze Stanów Zjednoczonych bitcoinowe supermocarstwo świata. Niektórzy podejrzewają, że jeszcze przed styczniowym zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, kurs najpopularniejszej kryptowaluty może przekroczyć 100 tys. dol.

foto na wejście: Adobe Stock