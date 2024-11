Znacznie więcej czasu na zwrot iPhone'a. Apple zmienia zasady

Na zwrócenie produktów zakupionych w sklepie Apple’a klienci będą mieli teraz nawet cztery razy więcej czasu. To lekarstwo na ewentualne nietrafione prezenty.

Standardowo na zwrócenie produktów Apple daje klientom na całym świecie 14 dni, co jednocześnie pokrywa się z polskimi przepisami obejmującymi sklepy internetowe. W okresie przedświątecznym okres ten został jednak znacznie wydłużony.

Nawet 2 miesiące na zwrócenie iPhone’a, iPada, Apple Watcha lub Maca

"Kwalifikujące się produkty ze sklepu internetowego Apple Store, które zostaną odebrane między 8 listopada 2024 r. a 25 grudnia 2024 r., można zwracać do 8 stycznia 2025 r." - informuje Apple na swojej stronie. Oznacza to, że - w zależności od daty zakupu - maksymalny czas na zwrot to aż 61 dni.

Firma zaznacza jednocześnie, że "wszystkie pozostałe warunki i zasady sprzedaży i zwrotu pieniędzy" pozostają w mocy. Oznacza to, że swobodny zwrot nie obejmuje oprogramowania czy usług, a w przypadku uszkodzonych produktów zwrot pieniędzy może zostać pomniejszony o "związany z tym spadek wartości produktu".

To oczywiście ukłon w stronę osób, które planują kupno iPhone’a, iPada, Apple Watcha, Maca czy innego produktu z myślą o świątecznych prezentach. Jeśli prezent okaże się nietrafiony, zwrócić będzie można nawet produkt kupiony z wielotygodniowym wyprzedzeniem.