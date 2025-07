Sprzęt do gier

PlayStation 5 Pro otrzyma zaawansowany algorytm upscalingu obrazu, który ma zastąpić dotychczasowy PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Efekty współpracy Sony i AMD poznamy w 2026 r.

Gracze PS5 Pro mogą spodziewać się dużej aktualizacji w przyszłym roku – informuje serwis Tom’s Guide. Mark Cerny, główny architekt PlayStation, zapowiedział wdrożenie nowego algorytmu skalującego grafikę. Technologia ma zastąpić dotychczasowe rozwiązanie PSSR i zapewnić lepszą wydajność oraz wyraźniejszy obraz. Słowem: nowa, konsola wersja FSR 4 coraz bliżej.

PS5 Pro z nowym upscalingiem – co się zmieni?

Według Cerny'ego nowy algorytm będzie łatwy do wdrożenia przez deweloperów i pojawi się wyłącznie na PS5 Pro. Dla użytkowników oznacza to płynniejszą rozgrywkę i lepszą jakość obrazu w grach. Standardowa wersja konsoli nie ma odpowiednich możliwości, by obsłużyć tę technologię.

Zaawansowane algorytmy upscalingu, takie jak PSSR czy FSR 4 od AMD, zyskują na popularności. Pozwalają one znacząco poprawić płynność i zwiększyć szczegółowość grafiki bez konieczności wymiany sprzętu. Nowa wersja tworzona wspólnie przez Sony i AMD ma być dostępna także dla innych klientów AMD.

"Wspólnie opracowany algorytm został już wydany przez AMD jako część FSR 4 na PC. Jesteśmy w trakcie wdrażania go na PS5 i zostanie wydany w przyszłym roku na PS5 Pro." - powiedział Mark Cerny.

Projekt Amethyst – Sony i AMD wzmacniają współpracę

Cerny zapewnia, że wersja upscalingu dla PS5 Pro nie będzie okrojoną edycją, lecz pełnoprawnym rozwiązaniem współtworzonym z AMD. Premiera aktualizacji planowana jest na 2026 r. Na szczegóły oraz prezentację technologii musimy więc zaczekać.

Współpraca Sony i AMD (Project Amethyst) rozpoczęła się w 2023 r. i skupia się na rozwoju algorytmów uczenia maszynowego do poprawy grafiki. Obie firmy regularnie wymieniają się doświadczeniami, co przyspiesza postęp.

Źródło: Tom’s Guide