CD Projekt Red ogłosiło, że szuka deweloperów do tworzenia nowego projektu. Po sukcesie gier "Wiedźmina" i "Cyberpunka 2077", Hadar - ma być nowym, osobnym tytułem z oryginalną fabułą. Łącznie do projektu szukają obecnie dziewięć osób.

Hasło “Projekt Hadar” pojawiło się pierwszy raz w przestrzeni publicznej w 2022 r., gdy polskie studio CD Projekt Red zapowiadało nowości i ujawniało dalsze plany. Twórcy zapowiedzieli wtedy, że będzie to osobny tytuł, z oryginalną historią (IP), być może tak duży, jak rozbudowane światy gier “Wiedźmina” i “Cyberpunka”, które osiągnęły wielki sukces i zdobyły uznanie graczy na całym świecie.

Tajemniczy projekt Hadar. Poszukiwana "wyjątkowa załoga"

Wcześniej portale branżowe informowały, że nad rozwojem fazy koncepcyjnej tajemniczego tytułu pracuje niewielki zespół oraz, że Hadar ma być rozwijany w 100 proc. wewnętrznie. Niemniej jednak, szczegóły na temat samej gry wciąż pozostają nieznane. Jedynie ujawniono, że Hadar będzie się rozwijać na silniku Unreal Engine 5, podobnie jak "Wiedźmin 4".

Teraz o projekcie Hadar znów jest głośno - za sprawą niedawnego wpisu na platformie X, z ogłoszeniem pracy dla... pisarzy. Wpis Marcina Blacha, który kieruje zespołem odpowiedzialnym za scenariusze do gier CD Projektu RED wzbudził niemałe zainteresowanie. Czytamy w nim, że Hadar „potrzebuje wyjątkowej załogi”.

rozwiń

Autorzy są poszukiwani do stworzenia fabuły nowej gry. Z treści ogłoszenia wynika, że CDPR szuka pisarza, który będzie współtworzył pierwszą w historii oryginalną grę IP i wideo studia. Jego zadaniem będzie tworzenie fascynujących i wciągających historii z angażującymi dialogami, które będą rezonować z graczami na całym świecie. Oprócz tego CDPR szuka także programistów, scenarzystów oraz projektantów zadań. Na stronie studia jest łącznie dziewięć ofert pracy dotyczącego projektu Hadar w czterech obszarach: engineering, art, design & story, technical art. Co istotne, wszystkie dotyczą lokalizacji w Polsce, w Warszawie (TUTAJ link do ofert pracy).

Obecnie CD Projekt RED prowadzi prace nad kilkoma projektami jednocześnie. Wśród nich priorytetem jest "Wiedźmin 4", który ma być pierwszym zrealizowanym projektem. Ponadto, zespół niedawno założył oddział w Bostonie, poświęcony dalszemu rozwijaniu "Cyberpunk 2077".

Źródło: portal X, grafika: materiały prasowe CDPR