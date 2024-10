Cyberpunk 2077 na nową platformę. CD Projekt RED potwierdza

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition zmierza na nową platformę. Najnowszy duży tytuł CD Projekt RED trafia na urządzenia Mac. Dzięki temu posiadacze komputerów Apple będą mogli sprawdzić Cyberpunka 2077 wraz z dodatkiem Widmo Wolności.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition trafi do nowych graczy. CD Projekt RED ogłosił, że tytuł zmierza na urządzenia Mac z procesorami Apple Silicon. Najnowsza produkcja polskiego studia trafi zatem m.in. na iMaca, Maca mini i MacBooka Pro, których sercami są chipy z rodziny M4.

Jak podano w oficjalnym komunikacie, posiadacze sprzętu Apple powinni spodziewać się dobrze zoptymalizowanej produkcji. Gra miała zostać przystosowana do mocy, którą dysponują układy Apple i do technologii Metal. Ponadto Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ma wspierać szereg zaawansowanych funkcji, wśród których wyróżnić można path tracing, frame generation i wbudowaną funkcję dźwięku przestrzennego z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy. Ma to poprawić immersję gracza.

- Jestem niezwykle podekscytowany tym, że osoby korzystające z urządzeń Mac będą mogły odkryć dla siebie świat Cyberpunka 2077 oraz Widma wolności i przeżyć niezwykłe przygody w świecie mrocznej przyszłości. Dzięki nowej technologii od Apple, Night City zaoferuje niezwykłe wrażenia na urządzeniach Mac – mówi Michał Nowakowski, Joint Chief Executive Officer i członek zarządu CD PROJEKT RED.

- Jako CD PROJEKT RED jesteśmy bardzo szczęśliwi, widząc naszą grę na nowej platformie i z niecierpliwością wyczekujemy naszych kolejnych tytułów na urządzeniach z procesorami Apple – dodaje.

Wersja Cyberpunk 2077: Ultimate Edition niebawem ma trafić do sklepów Mac App Store, GOG.com, Steam i Epic Games Store. CD Projekt RED nie podaje jeszcze jednak szczegółów dotyczących premiery. Jak czytamy, dodatkowe informacje na temat ultymatywnej odsłony Cyberpunka 2077 na urządzenia Mac, w tym data wydania, zostaną podane "w późniejszym terminie". Póki co wiemy tylko, że gra zadebiutuje na początku 2025 r.