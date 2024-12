Mapa w Wiedźminie 4. Będzie co zwiedzać

Mimo że premiera Wiedźmina 4 to pieśń nieokreślonej przyszłości, twórcy już teraz przybliżają ciekawe informacje o grze. Jak na tle Wiedźmina 3 będzie się prezentować mapa w nadchodzącej odsłonie?

Dewizą otwartych światów w grach jest ogromna mapa, która siłą rzeczy ma popchnąć graczy ku eksploracji w nieznane. Wiedźmin 3 wywiązuje się z tego zadania rewelacyjnie i na brak atrakcji nie można narzekać. Zostawmy jednak niespełna 10-letnią grę w spokoju, bo oto dostajemy pierwsze informacje o mapie w Wiedźminie 4.

Mapa w Wiedźminie 4: pierwsze informacje

Sebastian Kalemba z CD Projekt Red w podcaście Friends Per Second na kanale Skill Up porusza kilka kwestii związanych z rozmiarem mapy w nowym Wiedźminie. Po pierwsze, mapa swoimi rozmiarami będzie dorównywać tej znanej z Wiedźmina 3.

“Mapa jest mniej więcej taka sama, jeśli chodzi o rozmiar, liczbę zadań. Mogę jedynie powtórzyć, że gra będzie duża. Także ambicje całego zespołu są ogromne. Więc przede wszystkim chcemy dostarczyć super wciągające doświadczenie” – mówi Sebastian Kalemba i dodaje, że nie jest w stanie określić, czy “będzie to 90 proc., czy może 100 proc. rozmiarów Wiedźmina 3”.

Nie będzie “znacznikozy”?

Po drugie powinna cieszyć deklaracja, że deweloperzy stawiają na “jakość ponad ilość”, co można zinterpretować w ten sposób, że w toku rozgrywki nie uświadczymy zawartości dla samej zawartości. Nie jest możliwe ustalenie czasu potrzebnego na ukończenie gry, co zresztą wydaje się logiczne ze względu na aktualną fazę produkcji Wiedźmina 4 oraz sam charakter gier z otwartym światem.

Pamiętam swoje przygody z Wiedźminem 3. O ile pierwsze przejście gry, w trakcie którego skupiłem się niemal wyłącznie na samej fabule, zajęło mi jakieś 40 godzin, tak kolejne podejście były znacznie bardziej czasochłonne. Zaś “wyczyszczenie” całej mapy w Wiedźminie 3 wraz z dodatkami to zajęcie na 200, a może i 300 godzin w zależności od wybranego poziomu trudności.

Czy Wiedźmin 4 powinien być większy lub mniejszy od Wiedźmina 3? Jakie macie zdanie na ten temat? Podzielcie się uwagami i klasycznie zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: GamingBolt