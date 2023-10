Szacowana liczba graczy w Polsce wynosi 20 milionów. W tym worku znaleźli się zarówno zapaleni fani gamingu, jak i ci niedzielni. Firma HP postanowiła zbadać ich preferencje i przyzwyczajenia.

Raport Różne twarze polskiego gracza 2023 sugeruje, że sympatycy elektronicznej rozrywki wykazują ostrożność w zdradzaniu szczegółów na temat swojego hobby. 47 proc. nie lubi chwalić się publicznie czasem, jaki poświęca na granie. Nie każdy lubi też dzielić się swoimi osiągnięciami - około 42 proc. nie chce opisywać tego, co dokładnie robi w wirtualnym świecie.

Co więcej, fani gamingu wolą zachować w tajemnicy swoje finanse - aż 48,5 proc. z nich nie mówi, ile wydaje na produkcje wideo.

Dlaczego sięgamy po gry wideo?

Aż 83,3 proc. osób wybiera gry, bo stanowią one dla nich źródło rozrywki. Pozostali podkreślają możliwość odkrywania nowych światów i poczucie wolności. Dla innych produkcje wideo są sposobem na ucieczkę od problemów dnia codziennego.

Istotnym motywatorem jest też opcja rywalizacji z innymi. Ponad połowa graczy ceni aspekty społeczne gamingu, takie jak interakcje z innymi osobami i poczucie przynależności do społeczności. Respondenci podkreślają również korzyści w postaci poprawy refleksu czy nauki języków obcych. Niektórzy nauczyli się nawet panować nad emocjami dzięki swojemu hobby.

- Dla młodego pokolenia gry stały się niezastąpionym narzędziem rozwoju. To pole eksperymentowania, popełniania błędów i nauki wielu cennych umiejętności. Wirtualne środowisko stanowi wspaniałą przestrzeń do doskonalenia komunikacji, opanowywania języków, rozwijania umiejętności współpracy, multitaskingu i rozwijania koordynacji i koncentracji - komentuje Urszula Klimczak, Performance Coach NAVI.

Dobry komputer to podstawa

Polski gracz to świadomy użytkownik technologii, który stara się być na bieżąco z najnowszymi trendami, dbając o regularne ulepszanie peceta. Wydajność sprzętu jest dla polskich fanów gamingu kluczową kwestią. Oczywiście blaszaki służą im nie tylko do gier, ale także do innych form rozrywki oraz nauki i pracy.

