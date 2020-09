Nieoficjalne informacje dotyczące ceny GTA 5 na PlayStation 5 i Xbox Series X działają bardziej pobudzająco niż poranna kawa. Co najgorsze, wcale nie wyglądają niedorzecznie.

Media Markt sugeruje rekordową cenę GTA 5 na nowe konsole

Karta Grand Theft Auto V w wersji na PlayStation 5 pojawiła się w ofercie holenderskiego Media Markt. Sklep zaczął nawet przyjmowanie zamówień przedpremierowych za kwotę 74,99 euro.

Jeśli nie mamy tutaj do czynienia z błędem to w prostym przeliczeniu otrzymujemy około 335 złotych. Nauczeni doświadczeniem powinniśmy jednak pamiętać, że zazwyczaj jest u nas jeszcze nieco drożej. Finalnie GTA 5 na PlayStation 5 i Xbox Series X (bo i na tej konsoli się pojawi) może kosztować np. 349 złotych, czyli tyle samo co Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Problem w tym, że GTA 5 to gra, która pierwotnie debiutowała w 2013 roku i będzie podbijać już trzecią generację.

Jeśli ktoś może sobie na to pozwolić to właśnie Rockstar

Chociaż twórcy zapowiadają wykorzystanie wydajności nowych konsol i szereg usprawnień technicznych oraz wizualnych to trudno spodziewać się tutaj jakiejkolwiek rewolucji. W większości przypadków taka cena od razu mogłaby pozwolić na przypuszczenia, że sprzedaż będzie wyjątkowo słaba. Ale przecież tutaj jest inaczej.

Bo kto jeśli nie Rockstar? Sprzedaż GTA 5 przekroczyła już 135 mln egzemplarzy, a kolejnych chętnych na zakup wciąż nie brakuje. Tylko w tym roku rozeszło się ponad 15 mln egzemplarzy tego tytułu. Całość uwiarygadnia też powszechnie znany fakt droższych cen na nowe konsole oraz to, że Take-Two jest jednym z największych orędowników takiego obrotu spraw.

