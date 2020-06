Jedną z zapowiedzianych dziś gier na PlayStation 5 będzie GTA. Spokojnie, nie chodzi o wyczekiwane już przez niektórych GTA 6, ale o GTA 5. Tylko czy aż?

GTA 6 jeszcze nie teraz. Na PlayStation 5 zadebiutuje GTA 5

Coraz częściej padają pytania, kiedy premiera GTA 6? Chociaż nikt nie zna dokładnej odpowiedzi to można zacząć nabierać zaufania co do ostatnich doniesień, iż odbędzie się ona w 2023 roku. Dlaczego? Okazuje się bowiem, iż Rockstar zamierza wycisnąć jeszcze sporo z GTA 5.

Właśnie ogłoszono, iż GTA 5 zadebiutuje na PlayStation 5. Nie będzie jednak tytułem startowym nowej konsoli. Premierę zaplanowano na drugą połowę 2021 roku. Wedle zapowiedzi można spodziewać się szeregu ulepszeń technicznych, a także ulepszeń wizualnych i poprawionej wydajności, twórcy zapewniają, iż w pełni wykorzystają potencjał wydajniejszej konsoli. Sieciowy moduł Grand Theft Auto Online będzie przez pierwsze trzy miesiące oferowany posiadaczom PlayStation 5 za darmo.

GTA 5 zaliczy aż 3 generacje

Komentarze dotyczące tej zapowiedzi są mieszane. Nie jest przecież tajemnicą, iż GTA 5 debiutowało jeszcze na PlayStation 3, trafiło na PlayStation 4 i jak się okazuje zmierza również na PlayStation 5. Zdaniem niektórych to lekka przesada ze strony producenta, chociaż z jego perspektywy trudno się takim krokom dziwić. Sprzedaż GTA 5 przekroczyła 130 mln egzemplarzy i nadal wygląda doskonale (jak na tak wiekowy tytuł).

Jednocześnie warto zaakcentować, że zapowiedź wiąże się z prezentem dla posiadaczy gry w wersji na PlayStation 4. Opłacający abonament PlayStation Plus będą otrzymywać od teraz 1 000 000 dolarów miesięcznie do wykorzystania w Grand Theft Auto Online.

Źródło: PlayStation

