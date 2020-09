Microsoft ujawnił najbardziej wyczekiwane informacje dotyczące Xbox Series X. Wiemy, kiedy i za ile można będzie kupić nową, najwydajniejszą konsolę.

Kiedy premiera Xbox Series X?

Chociaż producent systematycznie odkrywał kolejne karty dotyczące Xbox Series X, wspomniane kwestie bardzo długo pozostawały owiane tajemnicą. Dziś wszystko zostało ostatecznie wyjaśnione i wygląda na to, że można mówić o spełnieniu się optymistycznych scenariuszy.

Premiera Xbox Series X została zaplanowana na 10 listopada. Co więcej, osoby, które podjęły już decyzję o zakupie będą mogły dokonać wcześniejszej rezerwacji. Już 22 września rozpocznie się przedsprzedaż. Co z ceną? Spełnił się tutaj najbardziej prawdopodobny z wariantów, jakie pojawiały się w przeciekach. Xbox Series X został wyceniony na 499 dolarów. Jak będzie wyglądało to w Polsce? Naprawdę dobrze, rodzimy oddział Xbox mówi o cenie 2249 złotych.

Xbox Series S ramię w ramię z większym bratem

Jednocześnie producent potwierdził losy zaprezentowanej nie dalej jak wczoraj konsoli Xbox Series S. Data premiery oraz data startu przedsprzedaży wyglądają tutaj identycznie jak w przypadku Xbox Series X.

Oczywiście mniejsze gabaryty, a przede wszystkim niższa wydajność przekładają się na niższą cenę, konkretnie na 1349 złotych.

Xbox All Access, czyli konsola na abonament

Jednocześnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że Polska znalazła się na krótkiej liście państw, w których nowe konsole będą dostępne w ramach usługi Xbox All Access. Musimy poczekać jeszcze na dokładne informacje z tym związane. Póki co ujawniono, że usługa wystartuje początkowo w ramach zestawów z konsolą Xbox One S, a miesięczny koszt abonamentu opłacanego przed 2 lata wyniesie 99 złotych. W jego ramach otrzymuje się nie tylko konsolę, ale też dostęp do Xbox Game Pass Ultimate.

Planujecie zakup Xbox Series X lub Xbox Series S? Co sądzicie o takich cenach nowych konsol przygotowanych przez Microsoft? Czekamy na ruchy Sony, bo trudno sądzić aby Japończycy byli w stanie pokusić się o niższe (a być może nawet podobne) ceny.

Źródło: Xbox

