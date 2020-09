Konsole do gier

Xbox All Access to kolejna usługa przygotowana przez Microsoft, która może cieszyć się sporym zainteresowaniem graczy. Da bowiem dostęp do konsoli nowej generacji i sporego katalogu gier.

Ceny Xbox Series X i Xbox Series S w Xbox All Access

Podając dokładne daty premiery konsol Xbox Series X i Xbox Series S producent potwierdził, że polska będzie jednym z państw, którego mieszkańcy otrzymają możliwość skorzystania z usługi Xbox All Access. W jej ramach zobowiązujący się do opłacania miesięcznego abonamentu dostają nie tylko konsolę, ale również dostęp do Xbox Game Pass Ultimate. Dziś poznaliśmy dokładne koszty tej przyjemności.

Decydując się na Xbox Series S trzeba będzie płacić 111 złotych miesięcznie. Przy wydajniejszym Xbox Series X będzie oczywiście drożej, tutaj trzeba nastawiać się na 148 złotych miesięcznie. W obydwu przypadkach mowa o umowach na 24 miesiące.

Wiemy, że lubicie dobre wiadomości. Dlatego właśnie przedstawiamy Wam ceny usługi Xbox All Access z konsolami nowej generacji:

Xbox Series S - 111 zł/msc przez 24 msc

Xbox Series X - 148 zł/msc przez 24 msc



Oferty szukajcie w u @MediaExpert_PL bliżej premiery tych konsol! pic.twitter.com/QcX4fBODHB — Xbox Polska (@XboxPL) September 21, 2020

Czy Xbox All Access się opłaca?

Osoby podchodzące z dystansem do różnego rodzaju abonamentów tutaj nie mają powodów do obaw. Biorąc pod uwagę ceny obydwu konsol (1349 złotych oraz 2249 złotych), a także koszt Xbox Game Pass Ultimate (54,99 złotych miesięcznie) można dokonać prostych obliczeń, z których płynie wniosek, że Xbox All Access jest opłacalny. Dla niektórych ważne może być przede wszystkim to, że nie trzeba wykładać tu od razu całości.

Wyjaśnimy przy tym, że po upływie 24 miesięcy konsola przechodzi na własność użytkownika, traci się jedynie dostęp do Xbox Game Pass Ultimate, który ewentualnie będzie trzeba wykupić ponownie.

Wygląda na to, że osoby zainteresowane Xbox All Access będą musiały zajrzeć do Media Expert. A którą z dwóch wymienionych konsol wybrać? Biorąc pod uwagę różnice w wydajności dla wielu osób bardziej łakomym kąskiem może być Xbox Series X, różnice w wysokości abonamentów okazują się tu bowiem stosunkowo niewielkie.

Źródło: Xbox Polska

