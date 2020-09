Specyfikacje Xbox Series X i Xbox Series S bez tajemnic. Nowe konsole już na pierwszy rzut oka mocno od siebie odbiegają, ale warto przyjrzeć się także temu co skrywają w swoich wnętrzach.

Xbox Series X vs Xbox Series S - podobieństwa i różnice

O ile zapowiedź Xbox Series X miała miejsce już jakiś czas temu, Xbox Series S został zaprezentowany ledwie dwa dni temu. Microsoft zdecydował się na mocne zróżnicowanie swoich konsol pod względem wyglądu zewnętrznego. Z tym trudno jednak dyskutować, bo ocena atrakcyjności designu to sprawa indywidualnych preferencji. Prościej jest w przypadku podzespołów, tu można dyskutować już o faktach i liczbach.

Wypada przy tym twierdzić, że Xbox Series X i Xbox Series S otrzymały to samo serce, obydwie konsole napędza bowiem identyczny procesor. W tańszym modelu ma on wprawdzie nieco niższe taktowanie, niemniej największą różnicą jest wydajność układów graficznych - 12 TFLOPS vs 4 TFLOPS. Poza tym w przypadku Xbox Series S należy mówić o mniejszych zasobach pamięci, mniejszym dysku, a także o braku napędu optycznego.

Gameplay z Xbox Series S

Teoria teorią, ale większość graczy najbardziej będzie interesowało to na co Xbox Series S pozwala w praktyce. Microsoft zapewnia, i umówmy się, nie jest to jakimkolwiek zaskoczeniem, że na naprawdę wiele. Poza sporą dawką informacji opublikowano również materiał wideo z fragmentami rozgrywki zarejestrowanymi właśnie na Xbox Series S.

Specyfikacji nie da się oszukać, względem Xbox Series X muszą pojawić się różnice. I tu mamy jednak akcentowane, że sprowadzono je przede wszystkim do niższej rozdzielczości. Poza dostępnością tych samych gier (co było jasne od samego początku) gracze mają cieszyć się tu podobnymi wrażeniami z rozgrywki. Technicznie rzecz ujmując również w przypadku Xbox Series S celowano w 60 klatek na sekundę i zadbano o tryb 120 klatek na sekundę. Ten ostatni ma pojawiać się także w dużych tytułach, między innymi w Gears 5.

Premiera Xbox Series X i Xbox Series S już w listopadzie

Jeśli jeszcze nie odnotowaliście to przypominamy, że premiera Xbox Series X i Xbox Series S odbędzie się 10 listopada. Obydwie konsole będą dostępne na naszym rynku, ich ceny wyniosą odpowiednio 2249 złotych i 1349 złotych, co trzeba oceniać bardzo pozytywnie. Zwłaszcza, że będziemy jednym z nielicznych państw, w których da się skorzystać z Xbox All Access i kupić konsole na raty wraz z dostępem do Xbox Game Pass Ultimate.

Planujecie zakup nowego Xboxa? Jeśli tak, dajcie znać do którego Wam bliżej.

Źródło: Xbox

