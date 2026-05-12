Centrum AI w Kenii? Żeby działało, trzeba by wyłączyć pół kraju

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Wielkie ambicje, jeszcze większe liczby i bardzo twarde ograniczenia infrastruktury. Projekt, który miał zmienić cyfrową mapę Afryki, utknął w negocjacjach o energię i gwarancje finansowe, odsłaniając skalę wyzwań dla regionu i globalnych graczy.

Według Bloomberga, Microsoft wspólnie z firmą G42 z Abu Zabi planował w Kenii coś, co miało być jednym z najbardziej ambitnych projektów infrastruktury chmurowej w Afryce. Chodziło o centrum danych zasilane energią geotermalną o wartości około 1 miliarda dolarów, które w pierwszej fazie miało osiągnąć 100 MW, a docelowo nawet 1 GW mocy obliczeniowej. 

Na papierze brzmiało to jak skok w przyszłość: Afryka miała stać się ważnym węzłem globalnej sieci AI, a Kenia – jednym z jej kluczowych punktów.

Zderzenie z rzeczywistością: pieniądze i gwarancje

Problem pojawił się jednak tam, gdzie zwykle zaczynają się największe projekty infrastrukturalne – w umowach i ryzyku finansowym. Microsoft i G42 oczekiwali od kenijskiego rządu gwarancji zakupu określonej mocy rocznie. Rząd nie był jednak w stanie przyjąć takich zobowiązań na poziomie, jakiego oczekiwał partner technologiczny. 

Jak ustalił Bloomberg, rozmowy zaczęły się komplikować, a projekt zaczął tracić impet. Oficjalnie nie został porzucony, ale jego skala może zostać ograniczona. 

"Musielibyśmy wyłączyć pół kraju” 

Najbardziej obrazowy komentarz padł jednak z ust prezydenta Kenii William Ruto. Wskazał on wprost, że zapotrzebowanie energetyczne projektu jest tak ogromne, iż jego realizacja mogłaby oznaczać konieczność ograniczenia dostaw prądu dla części kraju. 

To zdanie – choć wypowiedziane pół żartem, pół serio – stało się symbolem całego problemu: ambicje cyfrowej rewolucji zderzają się z bardzo realną fizyką sieci energetycznych. Niedawno podobne problemy z dostępem do energii pojawiły się w Danii

Kenia chce być hubem, ale infrastruktura nie nadąża

Kenia od lat próbuje pozycjonować się jako technologiczne centrum Afryki Wschodniej. Rząd podkreśla, że rozmowy z Microsoftem i G42 nadal trwają, a projekt nie został anulowany. 

Jednocześnie przedstawiciele administracji przyznają, że skala przedsięwzięcia wymaga „przebudowy struktury”, szczególnie w zakresie energii i finansowania. W tle pojawia się też mniejszy projekt o mocy około 60 MW realizowany z lokalnym partnerem EcoCloud. 

Większa gra: AI, geopolityka i wpływy Chin 

Afryka odpowiada dziś za około 1 proc. globalnej mocy centrów danych, co ogranicza jej udział w boomie sztucznej inteligencji. Na ten moment nie ma mowy o definitywnym końcu planowanej inwestycji. Rozmowy trwają, ale ich efekt może być zupełnie inny niż pierwotnie zakładano. Zamiast giganta o skali 1 GW może powstać mniejszy, bardziej realistyczny projekt. 

Jak zauważa Bloomberg, to kolejny przykład tego, że globalna rewolucja AI nie rozbija się tylko o chipy i modele językowe, ale także o bardzo tradycyjne ograniczenia: energię, infrastrukturę i politykę. 

Dla USA i partnerów takich jak ZEA, projekt w Kenii miał być także elementem szerszej strategii – przeciwwagi dla chińskiej ekspansji technologicznej w regionie. Firmy takie jak Huawei już od lat inwestują w infrastrukturę telekomunikacyjną i cyfrową w Afryce.

foto na wejście: William Ruto (Britanica)

