Najlepsze prezenty na komunię. Dla chłopca i dziewczynki

Moment przyjęcia komunii świętej pozostaje w pamięci wielu dzieci przez lata. Nie dziwi więc, że chcemy go uprzyjemnić ciekawym prezentem. Dzieci często marzą o technologicznych prezentach, a my doradzamy, które urządzenia i gadżety wybrać.

Najmłodsi coraz szybciej i coraz chętniej mają styczność z technologią. To właśnie technologiczne prezenty są dzisiaj jednymi z najbardziej popularnych, a dobrze dobrany gadżet nie tylko sprawia radość, ale i jest źródłem poważania wśród rówieśników.

Z drugiej strony dla wielu osób to uroczystość, która powinna skupiać się przede wszystkim na celebracji przyjęcia przez dziecko sakramentu i zgodnie z tym podejściem nie prezent powinien być najważniejszy. To zrozumiałe z perspektywy wiary. Tym niemniej mały, technologiczny upominek nikomu nie zaszkodził, a przy odpowiedniej edukacji i trosce może być to świetny pomysł na rozwinięcie pasji.

Inteligentny zegarek pomoże nie tylko w zachowaniu punktualności

Na rynku nie brakuje inteligentnych zegarków, jednak jeśli chcemy, by dziecko miało z takiego sprzętu pociechę, warto postawić na sprzęt, który faktycznie dokonuje pomiarów aktywności i będzie odporny na warunki otoczenia oraz upadki, chociażby te na rowerze.

Huawei Watch Fit 5

Sprzętem, który łączy wysoką jakość pomiarów ze starannym wykończeniem i nowoczesnymi technologiami, jest Huawei Watch Fit 5. Na dużym ekranie o przekątnej 1,82 cala, wykonanym w technologii AMOLED, znajdzie się dużo miejsca na pełne barw motywy i wzory, które pozwolą najmłodszym na zabawę.

Interaktywna panda pomoże zadbać o stan zdrowia (pokazana na Huawei Watch Fit 5 Pro)

Najmłodsi mogą też dobrze bawić się z pandą, która oferuje minitreningi. Każde z 30 gotowych ćwiczeń, które zajmują mniej niż minutę, pozwala nie tylko zadbać o regularną aktywność, ale i opiekować się wirtualnym zwierzątkiem.

Obudowę wykonano ze stopu aluminium, a fluoroelastomerowy pasek sprawia, że całość radzi sobie także podczas dynamicznego ruchu. Huawei Watch Fit 5 poradzi sobie z ciśnieniem 5 ATM. Do tego przy normalnym użytkowaniu wystarczy naładować go raz w tygodniu.



Garett Kids ESSA 2 AI 4G

Jeżeli nie macie nic przeciwko AI, a chcecie podarować najmłodszym zegarek, który pozwoli wam na komunikację, Garett Kids ESSA 2 AI 4G, mimo długiej nazwy, może być ciekawym wyborem. Ekran o przekątnej 1,78 cala, wykonany w technologii AMOLED oferuje żywe kolory. Samo urządzenie ma sporo funkcji, a wśród nich jest prowadzenie wideorozmów, robienie zdjęć, ale i korzystać z asystentów AI.

Funkcje AI mają za zadanie rozwijać dzieci i zachęcać je do zadawania ciekawych pytań w naturalny sposób, z wykorzystaniem mowy. Sztuczna inteligencja dostarcza łatwe do zrozumienia odpowiedzi. Do tego rozwiązanie może asystować w nauce i tłumaczyć pewne zagadnienia.

Funkcje zegarka Garett ESSA 2 AI 4G

Zegarek wytrzyma zanurzenie zgodnie ze standardem IP68, więc nie powinien mieć problemu z pływaniem w nim w słodkiej, niechlorowanej wodzie. Aby wykorzystać pełnię funkcji tego sprzętu, przyda się też karta Nano SIM z zapasem internetu, bowiem to dzięki niej na smartwatch można zadzwonić. To taka namiastka smartfonu.

Smartfon na komunię? Nie ma co przesadzać z ceną

Uczczenie przyjęcia ważnego sakramentu przez wręczenie smartfonu może być czymś, czego spodziewają się najmłodsi. Warto jednak zachować umiar. Choć dzieci potrafią dbać o rzeczy, tak życie młodej osoby może obfitować w upadki, chwile roztargnienia i zapominalstwa, a to może skończyć się źle dla ich smartfonu.

Z drugiej strony chcemy uniknąć sytuacji, gdy urządzenie wciąga dziecko za mocno, dlatego zbyt drogi smartfon nie wydaje się rozsądnym wyborem.

Motorola edge 50 Fusion

Jaki smartfon na komunię warto wybrać? Najlepiej, by było to urządzenie wytrzymałe, które wykonano z materiałów nieco bardziej odpornych na upadki oraz zarysowania, a przy okazji wytrzymało zanurzenie w wodzie. Takim wyborem może być Motorola edge 50 Fusion. To telefon sprzed ponad roku, ale dzięki temu jego cena potrafi oscylować w granicy nawet 800 złotych i za te pieniądze oferuje sporo dobrego.

To telefon dość lekki, bo waży 174,9 g, a masę tę osiągnięto dzięki zastosowaniu tworzywa na bokach i z tyłu. Jednocześnie dzięki wykończeniu przypominającemu ekoskórę poprawiono chwyt urządzenia. Motorola edge 50 Fusion przeszła testy na wodo- i pyłoodporność dla standardu IP68, a to oznacza, że wytrzyma zanurzenia do 1,5 metra na 30 minut.



Motorola edge 50 Fusion poradzi sobie w wielu scenariuszach

Wytrzymałość to niejedyna zaleta urządzenia. Postawiono w nim na ekran P-OLED o przekątnej 6,7 cala (idealny rozmiar dla młodych - #kmwtw) o żywych barwach, dużej jasności maksymalnej (w tej cenie 1600 nitów to rzadkość) oraz dobrej rozdzielczości (2400x1080 pikseli). Producent zaimplementował też filtry ograniczające emisję niebieskiego światła tak, by chronić przed nim wzrok.

Wydajność, jaką zapewnia Snapdragon 7s Gen 2 w Motoroli edge 50 fusion powinna wystarczyć do odpalenia popularnych gier z dużą płynnością, jak i do codziennej pracy. W polskiej wersji otrzymamy 128 lub 256 GB na pliki. Pamięci nie rozszerzymy kartą Micro SD, ale jej pojemność powinna starczyć na długo.

Bateria o pojemności 5000 mAh wystarcza na dzień pracy, jeśli tylko telefon nie służy wyłącznie do gier. Plusem jest szybkie ładowanie - kompatybilna ładowarka zapewnia moc do 68W, co pozwala napełnić energią połowę baterii w 15 minut.

Motorolę edge 50 Fusion wyróżniają także aparaty. Ich jakość nie jest wybitna, ale wystarczą do uwiecznienia wspólnych chwil na wycieczce czy zrobienia szczegółowego zdjęcia notatek. Do tego w przednim aparacie producent postawił na matrycę 32 Mpix, co pozwala na uwiecznienie wyraźnych selfie. Smartfon powinien dostać jeszcze jedną aktualizację systemu, a po jego uruchomieniu warto upewnić się, czy startuje z najnowszą wersją Androida.

OnePlus Nord CE5 w dwóch wersjach kolorystycznych

Jeżeli wiecie, że chcecie podarować smartfon młodym graczom, to priorytetem staje się wydajność. Wtedy dobrym wyborem może okazać się OnePlus Nord CE5. Co prawda jego cena oscyluje nieco powyżej 1000 złotych, ale na razie jest jednym z najmocniejszych urządzeń w tej cenie. MediaTek Dimensity 8350 Apex pozwala uruchomić nawet najbardziej wymagające gry w dobrej płynności. Do tego producent zaimplementował pamięć na pliki w standardzie UFS 3.1, która nie jest regułą w tej cenie.

Producent zadbał o to, by pozostałe podzespoły były na równie wysokim poziomie. W efekcie dostajemy przyjemny dla oka ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,77 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz z odświeżaniem do 120 Hz.

Do tego dostajemy baterię o pojemności 5200 mAh, którą z kompatybilną ładowarką możemy napełnić z mocą do 80W w mniej niż godzinę. Do tego telefon może podawać energię bezpośrednio do podzespołów z pominięciem baterii, co zmniejsza temperaturę urządzenia podczas długich sesji rozgrywki.

OnePlus Nord CE5 to nie tylko wydajność

Telefon nie odstaje też od stawki pod kątem zdjęć. Główny aparat to 50 Mpix z jasną przysłoną i optyczną stabilizacją, co zmniejsza szansę na poruszenie zdjęć. Oprócz tego dostajemy 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, który uchwyci szerszy kadr. OnePlus Nord CE5 nagrywa także wideo w rozdzielczości 4K.

Co prawda w Polsce najczęściej dostaniemy wersję ze 128 GB pamięci, ale tę możemy niewielkim kosztem rozszerzyć z wykorzystaniem karty pamięci. Smartfon startuje z Androidem 15 i powinien dostawać aktualizacje systemu jeszcze przez trzy lata, a poprawki bezpieczeństwa nawet przez pięć lat.

Mniej krzykliwy, a równie przyjemny prezent na komunię? Czytnik e-booków

To kategoria prezentu, którym wyraża się jednocześnie troskę o najmłodszych, ale i dba się o ich wygodę. W erze, w której coraz więcej czasu przychodzi nam spędzać przed ekranami, postawienie na czytnik e-booków może stanowić ochronę przed ich negatywnym wpływem na wzrok.

Na takie urządzenie dobrze wydać kilkaset złotych, by posłużyło przez dłuższy czas. W niskiej cenie trudno o nowe urządzenia z ekranami o dobrej jakości wykonania. Rozsądną cenowo propozycją jest PocketBook Verse Lite. 6-calowy ekran E-ink Carta zapewnia rozdzielczość 1024x758 pikseli, a ta przekłada się na zagęszczenie rzędu 212 PPI, dostatecznie dobre dla oka. Dzięki dotykowemu panelowi nawigacja po systemie jest prosta.

Pocketbook Verse Lite

Konstrukcja waży zaledwie 170 gramów, przez co nie przytłacza masą. Mimo tego ma baterię 1000 mAh, która według zapewnień producenta wystarcza na nawet miesiąc pracy na jednym ładowaniu, gdy wyłączymy Wi-Fi. Naładujemy go dowolną ładowarką przez złącze USB-C.

Oprogramowanie wspiera zarówno Legimi, jak i Empik Go, więc nie trzeba polegać wyłącznie na zgrywaniu książek na pamięć 8 GB. Brakuje tu zresztą slotu na kartę Micro SD. Znajdziemy za to podświetlenie, choć bez regulacji temperatury (w końcu to model budżetowy). Interfejs oparty o Linuxa jest responsywny, a poza odczytywaniem wielu formatów, pozwala uruchomić przeglądarkę internetową.

A co, jeśli wiemy, że dziecko będzie pochłaniało komiksy albo inne ilustrowane treści? Nawet poniżej 700 złotych możemy znaleźć czytnik inkBOOK Solaris Color z obudowami w wielu wariantach. Rozwiązanie korzysta ze zmodyfikowanej wersji Androida i obsługuje popularne aplikacje z książkami oraz lekturami. Plusem jest zastosowanie 32 GB pamięci, co pozwala zmieścić więcej komiksów i mang.

InkBOOK Solaris Color

W inkBOOK Solaris Color możemy nawigować zarówno z wykorzystaniem bocznych przycisków, jak i dotykowego panelu. 6-calowy ekran Kaleido oferuje zagęszczenie 300 PPI dla pikseli czarno-białych i 150 PPI w kolorze, co zapewnia przyzwoitą czytelność czcionek. Do tego dostajemy podświetlenie z regulacją temperatury. Akumulator o pojemności 1900 mAh pozwala nawet na dwa tygodnie pracy.

Do urządzenia podłączymy także słuchawki przez Bluetooth, co pozwoli na słuchanie audiobooków. Praca nie jest najszybsza ze względu na wolniejsze odświeżanie kolorowego ekranu, a barwy nie są tak wyraziste, jak na smartfonach, ale na urządzenie edukacyjne dla dziecka może to być dobry wybór.

Hulajnoga elektryczna na komunię? Można z tym poczekać

W Kościele katolickim najczęściej do sakramentu komunii świętej przystępują dzieci w wieku 9 lat. Z kolei w świetle prawa od marca tego roku dzieci do lat 13. mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko w strefie zamieszkania, pod opieką dorosłych. Oznacza to, że przez kilka lat nie będą mogły wyjechać na drogi publiczne.

Z tego powodu wybór hulajnogi elektrycznej powinien być porządnie przedyskutowany, zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami obdarowywanych. Hulajnoga wymagająca siły nóg może być lepszym pomysłem, jeśli miałoby zabraknąć czasu lub miejsca na pilnowanie dziecka przy przejazdach pojazdem elektrycznym.

Jeżeli jednak jesteśmy w stanie zapewnić takie warunki, to istnieje kilka niedrogich hulajnóg, które mogą posłużyć jako pojazdy do rozpoczęcia przygody. Dla tych, którzy szukają hulajnogi z regulacją wysokości kierownicy, dobrym wyborem będzie Segway-Ninebot KickScooter C2 Pro.

NInebot-Segway Kicksctooter C2 Pro

Dopasowanie wysokości pozwala ustawić mostek w jednym z trzech ustawień, co sprawia, że ze sprzętu może też łatwiej korzystać więcej dzieci. Dodatkowo rodzice za pomocą aplikacji mogą ustawić sygnał ostrzegawczy, który wybrzmi po przekroczeniu określonej prędkości. W standardowym trybie prędkość ograniczono do 12 km/h, maksymalnie możemy osiągnąć 16 km/h.

Przy obciążeniu 50 kilogramów hulajnoga może przejechać nawet 17 kilometrów na gładkiej nawierzchni. Dzieci do sprzętu może przekonać podświetlenie, które nadaje sprzętowi ciekawy wygląd. Gumowana podstawa zwiększa bezpieczeństwo przejazdu, podobnie jak 7-calowe opony bezdętkowe odporne na przebicie. Przy tym wszystkim sprzęt poradzi sobie z niewielkimi kałużami - otrzymał certyfikację IPX4.

Motus Scooty 8.5 Neolite

Innym wyborem w tej cenie może być Motus Scooty 8.5 Neolite. To nieco większy sprzęt, który nie ma regulacji wysokości, ale z pewnością przyciągnie uwagę. To zasługa między innymi podświetlanego podestu. Hulajnoga posiada amortyzację przedniego koła, co ułatwia jazdę po nierównym terenie. Waży 12 kilogramów, co dla młodszego dziecka może być wyzwaniem, ale nie powinno przeszkadzać starszemu.

Sprzęt ten wyposażono w koła o przekątnej 8,5 cala, a więc takie, które poradzą sobie z większą ilością przeszkód na drodze. Moc 250W wystarczy, by bezproblemowo pokonywać także część podjazdów o nachyleniu do 15 stopni.

Pamiętajcie, że od 3 czerwca 2026 roku każda osoba przed 16. rokiem życia musi nosić kask ochronny, zarówno podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej, jak i na rowerze. Warto więc dołożyć do prezentu odpowiedni kask.

Niezaprzeczalny hit dla dziecka - głośnik Bluetooth

Ta kategoria sprzętów musiała się pojawić. Najmłodsi, niezależnie czy w domu, czy na zewnątrz, lubią korzystać z głośników Bluetooth, jeśli tylko mają smartfony. Puszczanie ulubionej muzyki przy gronie znajomych to część rowerowych eskapad, wyjść na place zabaw czy boisko, a głośnik Bluetooth zawsze wygrywa z tym, co oferują smartfony.

Do podróży najlepszy może się okazać niewielki i mobilny głośnik. O ile JBL Go 4 to popularny wybór i zapewne o nim słyszeliście, tak chcę zaproponować podobne, ale nieco tańsze rozwiązanie. Tronsmart Mirtune H1 łatwo przypiąć do plecaka dzięki karabińczykowi stanowiącemu integralną część. Poradzi sobie także wtedy, gdy wpadnie do kałuży, ma bowiem certyfikat IPX7.

Tronsmart Mirtune H1

W małej konstrukcji mieści się 8-watowy przetwornik, który potrafi wykrzesać z siebie zarówno wysokie, jak i niskie tony. Z pomocą aplikacji mobilnej możemy to dodatkowo spersonalizować. Bateria o pojemności 2000 mAh daje nawet 20 godzin odtwarzania dźwięku przy połowie głośności. Nie zabrakło mikrofonu, dzięki czemu szybko można odebrać połączenie telefoniczne, a także funkcji parowania dwóch głośników naraz.

Jeżeli chcemy wydać na taki sprzęt nieco więcej pieniędzy, a jednocześnie nadal nie przesadzać z jego rozmiarem, za to postawić na styl, to ciekawie wypada Soundcore Glow 30W. Jak wskazuje nazwa, to głośnik o pokaźnej mocy 30W. Większy rozmiar to jednak nie tylko lepsza odpowiedź na dźwięk, ale i więcej miejsca na baterię 3350 mAh, która zapewnia nawet 18 godzin pracy.

Soundcore Glow 30W

Rezultat będzie mniej okazały, gdy wykorzystamy podświetlenie RGB, ale wtedy uzyskamy efekty świetlne zsynchronizowane z rytmem muzyki. Najmłodsi powinni też ucieszyć się z technologii BassUp, która podbija ekspozycję niskich tonów tak, by były dosadne przy jednoczesnym zachowaniu reszty elementów utworu.

Jeśli ktoś jeszcze będzie miał głośnik Soundcore, można go sparować z innymi tak, by uzyskać lepszy, bardziej przestrzenny dźwięk, a maksymalnie połączymy nawet 100 urządzeń. Z pomocą aplikacji mobilnej łatwo zmienić sposób podświetlenia i ustawić specyfikę dźwięku pod nasze potrzeby. Do tego problemem nie będzie zanurzenie w wodzie – Soundcore Glow 30W przeszedł testy dla certyfikatu IP67.