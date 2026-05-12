Endorfy schodzi z ceną. Fishtank 6000 to "akwarium” dla każdego?

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Nie każdy potrzebuje ogromnej, pokazowej obudowy za kilkaset złotych więcej tylko po to, żeby komputer wyglądał dobrze. Endorfy celuje właśnie w ten środek rynku – efektowny, ale nadal rozsądny cenowo.

Po bardzo efektownych i dużych konstrukcjach z serii Aquarius 8000, Endorfy wraca z czymś bardziej “do ludzi”. Nowa seria Fishtank 6000 to mniejsze, tańsze obudowy typu akwarium, które nadal stawiają na szkło, podświetlenie ARGB i wyeksponowane wnętrze, ale bez przesadnego rozdmuchania formy. 

W praktyce dostajemy dwa modele: Fishtank 6000 Flex oraz Fishtank 6000 Corona. Różnią się one głównie wyposażeniem, a nie samą konstrukcją. 

Szklana ekspozycja, ale w bardziej kompaktowej formie

Obie obudowy bazują na dobrze znanym pomyśle: dwa szklane panele – frontowy i boczny – mają pokazać cały komputer jak na wystawie. Mówimy o sprzęcie tworzonym z myślą o osobach, które lubią, gdy ich zestaw wygląda równie dobrze, jak działa.

Jednocześnie Fishtank 6000 jest wyraźnie bardziej kompaktowy niż większe konstrukcje pokroju Aquariusa 8000. Nadal bez problemu mieści mocne konfiguracje: karty graficzne do 445 mm, chłodzenia CPU do 182 mm oraz nawet dwie chłodnice 360 mm. 

To nie jest więc “mała” obudowa — raczej bardziej rozsądna wersja dużego trendu. 

Flex i Corona – różnica jest bardzo konkretna

Najprościej mówiąc, oba modele są identyczne konstrukcyjnie. Różni je tylko to, co znajdziemy w środku po wyjęciu z pudełka. 

Fishtank 6000 Flex to wersja “goła”. Nie ma tu fabrycznych wentylatorów, więc użytkownik sam decyduje, czym i jak chce chłodzić swój zestaw. To opcja dla osób, które lubią składać komputer od zera i mają własne preferencje sprzętowe. 

Fishtank 6000 Corona idzie w stronę gotowego zestawu. Producent dorzuca cztery wentylatory Corona 120 ARGB — trzy na froncie i jeden z tyłu. Dzięki temu obudowa jest gotowa do pracy praktycznie od razu, bez dodatkowych zakupów. 

Funkcjonalność bez kompromisów 

Choć mówimy o tańszej serii, Endorfy nie odcina tutaj ważnych funkcji. W środku nadal znajdziemy wsparcie dla płyt głównych z ukrytymi złączami, czyli coraz popularniejszych konstrukcji typu “clean build”. 

Jest też sporo miejsca na prowadzenie kabli, sensowna organizacja wnętrza oraz możliwość montażu GPU w pionie. Do tego dochodzi boczny panel I/O z USB-C, który pozostaje łatwo dostępny niezależnie od tego, jak ustawimy obudowę. 

SpecyfikacjaEndorfy Fishtank 6000 FlexEndorfy Fishtank 6000 Corona
Panel I/OUSB-C, 2× USB-A, audio combo, Power, ResetUSB-C, 2× USB-A, audio combo, Power, Reset
Standard płyty głównejATX, microATX, mini-ITX, SSI-CEB (E-ATX do 280 mm)ATX, microATX, mini-ITX, SSI-CEB (E-ATX do 280 mm)
Maks. długość GPU445 mm445 mm
Maks. wysokość chłodzenia CPU182 mm182 mm
Maks. długość PSU250 mm250 mm
Miejsca na karty rozszerzeń77
Liczba zatok na dyski1× 2,5"/3,5", 1× 2,5", 1× 3,5"1× 2,5"/3,5", 1× 2,5", 1× 3,5"
Maks. liczba wentylatorów9 (120 mm) / 7 (140 mm)9 (120 mm) / 7 (140 mm)
Zamontowane wentylatorybrak4× Corona 120 ARGB (3 bok, 1 tył)
Chłodnice – bok120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
Chłodnice – góra120 / 240 / 360 mm120 / 240 / 360 mm
Chłodnice – tył120 / 140 mm120 / 140 mm
Panele ze szkła hartowanegoprzód, bokprzód, bok
Filtry przeciwkurzowegóra, bok, spódgóra, bok, spód
Wymiary473 × 487 × 240 mm473 × 487 × 240 mm

Cena, która robi największą różnicę 

Największy argument nowych Fishtanków to jednak cena. W świecie, gdzie “szklane akwaria” potrafią kosztować bardzo dużo, Endorfy proponuje bardziej przyziemne podejście. 

Fishtank 6000 Flex wyceniono na 399 zł, a Fishtank 6000 Corona na 539 zł - odpowiednio 50 i 60 zł mniej niż modele Aquarius 8000. To poziom, który sprawia, że tego typu konstrukcja przestaje być produktem typowo "premium dla entuzjastów”, a zaczyna trafiać do szerszego grona użytkowników. 

