Endorfy schodzi z ceną. Fishtank 6000 to "akwarium” dla każdego?
Nie każdy potrzebuje ogromnej, pokazowej obudowy za kilkaset złotych więcej tylko po to, żeby komputer wyglądał dobrze. Endorfy celuje właśnie w ten środek rynku – efektowny, ale nadal rozsądny cenowo.
Po bardzo efektownych i dużych konstrukcjach z serii Aquarius 8000, Endorfy wraca z czymś bardziej “do ludzi”. Nowa seria Fishtank 6000 to mniejsze, tańsze obudowy typu akwarium, które nadal stawiają na szkło, podświetlenie ARGB i wyeksponowane wnętrze, ale bez przesadnego rozdmuchania formy.
W praktyce dostajemy dwa modele: Fishtank 6000 Flex oraz Fishtank 6000 Corona. Różnią się one głównie wyposażeniem, a nie samą konstrukcją.
Szklana ekspozycja, ale w bardziej kompaktowej formie
Obie obudowy bazują na dobrze znanym pomyśle: dwa szklane panele – frontowy i boczny – mają pokazać cały komputer jak na wystawie. Mówimy o sprzęcie tworzonym z myślą o osobach, które lubią, gdy ich zestaw wygląda równie dobrze, jak działa.
Jednocześnie Fishtank 6000 jest wyraźnie bardziej kompaktowy niż większe konstrukcje pokroju Aquariusa 8000. Nadal bez problemu mieści mocne konfiguracje: karty graficzne do 445 mm, chłodzenia CPU do 182 mm oraz nawet dwie chłodnice 360 mm.
To nie jest więc “mała” obudowa — raczej bardziej rozsądna wersja dużego trendu.
Flex i Corona – różnica jest bardzo konkretna
Najprościej mówiąc, oba modele są identyczne konstrukcyjnie. Różni je tylko to, co znajdziemy w środku po wyjęciu z pudełka.
Fishtank 6000 Flex to wersja “goła”. Nie ma tu fabrycznych wentylatorów, więc użytkownik sam decyduje, czym i jak chce chłodzić swój zestaw. To opcja dla osób, które lubią składać komputer od zera i mają własne preferencje sprzętowe.
Fishtank 6000 Corona idzie w stronę gotowego zestawu. Producent dorzuca cztery wentylatory Corona 120 ARGB — trzy na froncie i jeden z tyłu. Dzięki temu obudowa jest gotowa do pracy praktycznie od razu, bez dodatkowych zakupów.
Funkcjonalność bez kompromisów
Choć mówimy o tańszej serii, Endorfy nie odcina tutaj ważnych funkcji. W środku nadal znajdziemy wsparcie dla płyt głównych z ukrytymi złączami, czyli coraz popularniejszych konstrukcji typu “clean build”.
Jest też sporo miejsca na prowadzenie kabli, sensowna organizacja wnętrza oraz możliwość montażu GPU w pionie. Do tego dochodzi boczny panel I/O z USB-C, który pozostaje łatwo dostępny niezależnie od tego, jak ustawimy obudowę.
|Specyfikacja
|Endorfy Fishtank 6000 Flex
|Endorfy Fishtank 6000 Corona
|Panel I/O
|USB-C, 2× USB-A, audio combo, Power, Reset
|USB-C, 2× USB-A, audio combo, Power, Reset
|Standard płyty głównej
|ATX, microATX, mini-ITX, SSI-CEB (E-ATX do 280 mm)
|ATX, microATX, mini-ITX, SSI-CEB (E-ATX do 280 mm)
|Maks. długość GPU
|445 mm
|445 mm
|Maks. wysokość chłodzenia CPU
|182 mm
|182 mm
|Maks. długość PSU
|250 mm
|250 mm
|Miejsca na karty rozszerzeń
|7
|7
|Liczba zatok na dyski
|1× 2,5"/3,5", 1× 2,5", 1× 3,5"
|1× 2,5"/3,5", 1× 2,5", 1× 3,5"
|Maks. liczba wentylatorów
|9 (120 mm) / 7 (140 mm)
|9 (120 mm) / 7 (140 mm)
|Zamontowane wentylatory
|brak
|4× Corona 120 ARGB (3 bok, 1 tył)
|Chłodnice – bok
|120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
|120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
|Chłodnice – góra
|120 / 240 / 360 mm
|120 / 240 / 360 mm
|Chłodnice – tył
|120 / 140 mm
|120 / 140 mm
|Panele ze szkła hartowanego
|przód, bok
|przód, bok
|Filtry przeciwkurzowe
|góra, bok, spód
|góra, bok, spód
|Wymiary
|473 × 487 × 240 mm
|473 × 487 × 240 mm
Cena, która robi największą różnicę
Największy argument nowych Fishtanków to jednak cena. W świecie, gdzie “szklane akwaria” potrafią kosztować bardzo dużo, Endorfy proponuje bardziej przyziemne podejście.
Fishtank 6000 Flex wyceniono na 399 zł, a Fishtank 6000 Corona na 539 zł - odpowiednio 50 i 60 zł mniej niż modele Aquarius 8000. To poziom, który sprawia, że tego typu konstrukcja przestaje być produktem typowo "premium dla entuzjastów”, a zaczyna trafiać do szerszego grona użytkowników.
