Składany samsung w tańszej wariacji. Galaxy Z Flip 7 FE na zdjęciach

Po raz pierwszy w historii składany smartfon Samsunga ma się doczekać swojego tańszego odpowiednika.

Linia FE, znana również jako Fan Edition, obejmuje uboższe pod względem wyposażenia, ale i tańsze alternatywy dla topowych urządzeń Samsunga. Firma ma już na swoim koncie "fanowskie" wariacje smartfonów Galaxy S, tabletów Galaxy Tab S oraz zegarków Galaxy Watch.

Od lat plotkuje się na temat rozszerzenia rodziny FE o smartfony składane. I wygląda na to, że plotki właśnie się urzeczywistniają.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE na zdjęciach

Evan Blass zamieścił w swoim newsletterze fotki prasowe, które mają prezentować wygląd nadchodzącego telefonu Galaxy Z Flip 7 FE w białej oraz czarnej wersji kolorystycznej.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (fot. @evleaks)

Wygląda na to, że Galaxy Z Flip 7 FE odziedziczy swoją obudowę po dwuletnim Galaxy Z Flip 5. Wizualnie odróżniłoby go to od podstawowej wersji Z Flip 7, która ma otrzymać większy ekran zewnętrzny z mniejszymi ramkami.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (fot. @evleaks)

Ceny nowych telefonów stoją na razie pod znakiem zapytania. Ubiegłoroczny "składak" startował z poziomu 5199 zł, więc można oczekiwać, że Galaxy Z Flip 7 FE będzie zauważalnie tańszy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że premiera planowana jest na 9 lipca.