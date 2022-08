Zaprezentowane dziś smartfony Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4, jeśli ktoś sympatyzuje ze składanymi konstrukcjami, mogą kusić. Przynajmniej dopóki nie spojrzymy na ceny.

Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 sporo droższe od poprzedników

Wbrew pozorom dość często pada pytanie, czy składane smartfony mają już sens? Odpowiedź nie jest łatwa. Z jednej strony są to konstrukcje zapewniające świetną mobilność, oferujące coraz więcej (względem poprzedników) i w końcu nie sprawiają przy tym wrażenia, że rozpadną się po tygodniu użytkowania, ale nadal pod względem wytrzymałości (i nie tylko) daleko im do klasycznych konstrukcji. No i te ceny...

Nowości pojawiające się na rynku zazwyczaj kosztują więcej, składane smartfony od początku swojego istnienia są tego dobrym przykładem. Pisaliśmy już o premierze Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4, a także najważniejszych nowościach, jakie przynoszą. Ilość tych ostatnich nie rzuca na kolana, przywoływane ceny, przynajmniej niektórych, mogą. Czy są zmiany względem zeszłego roku? Owszem. I to spore.

Ceny Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 4 128 GB - 5149 złotych

Samsung Galaxy Z Flip 4 256 GB - 5449 złotych

Samsung Galaxy Z Flip 4 512 GB - 5999 złotych (wariant niedostępny przed rokiem przy Galaxy Z Flip 3)

Jak powyższe ceny wypadają na tle Galaxy Z Flip 3? W przypadku wariantu ze 128 GB pamięci wewnętrznej podwyżka względem premierowej ceny Galaxy Z Flip 3 wynosi 350 złotych. Przy wariancie z 256 GB pamięci wewnętrznej trzeba będzie zapłacić więcej o aż 450 złotych.

Ceny Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB - 8399 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 4 512 GB - 8999 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 4 1TB - 9999 złotych (wariant niedostępny przed rokiem przy Galaxy Z Fold 3)

Przeskok cenowy w zestawieniu Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Fold 3 jest nieco mniej bolesny. W wariantach 256 GB i 512 GB ceny podniesiono odpowiednio o 100 złotych i 200 złotych.

Zainteresowani nowym wariantem z 1 TB pamięci wewnętrznej muszą natomiast przygotować się na uszczuplenie portfela o niemal 10 tysięcy złotych. Będzie tu także do wyboru ekskluzywna burgundowa wersja kolorystyczna gdyby ktoś nie był przekonany, że warto.

A tak poważnie, gdzie jest granica? Czy Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 nawet jeśli będą jednymi z najlepszych smartfonów na rynku są warte powyższych cen?

