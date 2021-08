Premiera pięciu nowych urządzeń mobilnych Samsung. Pokazano nowe smartwatche, smartfony i słuchawki. Sprawdź ich ceny i możliwości.

Premiera Samsung - 5 nowości mobilnych

Samsung zaprezentował nowości na drugą połowę 2021 roku. Już w sierpniu wejdą do sprzedaży bardzo dobre smartwatche Galaxy Watch4 i Watch4 Classic, z nowym systemem Wear OS współtworzonym przez firmy Samsung i Google. Pojawią się też prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 z ulepszoną aktywną redukcją hałasu. Pokazano również dwa składane smartfony: nastawiony na maksymalną produktywność Samsung Galaxy Z Fold3 5G oraz model dla miłośników stylu i mediów społecznościowych Galaxy Z Flip3 5G.

Sprawdź od razu polskie ceny nowości Samsung (kliknij w poniższe linki):

Zobacz również:Jaki telefon Samsung warto kupić - polecane modele.

Samsung Galaxy Watch4 i Watch4 Classic - nowe smartwatche

Nowy smartwatch występuje w dwóch wersjach: Galaxy Watch4 z mniejszą, aluminiową kopertą w rozmiarach 40 lub 44 mm oraz stalowy Galaxy Watch4 Classic w rozmiarach 42 lub 46 mm. Oba są smuklejsze w stosunku do poprzednika. Warto dodać, że większy z nich ma znany i lubiany obrotowy bezel, czyli pierścień wokół wyświetlacza stanowiący alternatywną metodę sterowania.

Niezależnie od wersji Watch4 ma nowy system Wear OS powered by Samsung. Czyli owoc współpracy producenta z firmą Google. Największą korzyścią jest integracja z potężnym i bardzo popularnym ekosystemem Google, bez utraty dostępu do ważnych funkcji takich jak np. SmartThings.

Interfejs graficzny nazywa się teraz OneUI Watch i bardziej przypomina to, co widzimy obecnie na nowych smartfonach Samsung Galaxy. Synchronizuje też ustawienia, takie jak alarmy czy "nie przeszkadzać". Dotyczy to również popularnych aplikacji. Słowem: ustawienia z telefonu mamy również na zegarku. Ponadto jeśli zainstalujemy na smartfonie aplikację, która ma swoją wersję również na smartwatch, to pojawi się ona równocześnie na obu urządzeniach.

Watch4 ma wsparcie dla prostych gestów za pomocą nadgarstka. Np. ruch w pionie to odebranie połączenia głosowego, w poziomie - odrzucenie, a oprócz tego można jeszcze przypisać własną akcję do gestu "puk-puk".

Wbudowany odbiornik GPS i kompas w smartwatchu współpracują z Google Maps. Pozwalają na łatwą i szybką nawigację pieszą lub rowerową w mieście i nie tylko.

Na zegarku działa też Spotify, wraz z opcją pobierania muzyki offline. Dzięki temu możemy połączyć słuchawki bezprzewodowe bezpośrednio ze smartwatchem, bez konieczności zabierania telefonu. Rzecz jasna Watch4 ma też wersję z łącznością komórkową LTE, wiec ma ciągły dostęp do Internetu.

W obu są oczywiście funkcje pomiaru ciśnienia krwi i możliwość wykonania badania EKG na zegarku. To już znamy z poprzedniego modelu. Jednak w najnowszym Galaxy Watch4 znajdziemy 3 zestawy sensorów. Oprócz EKG i pulsometru wraz z ciśnieniomierzem dodano analizę składu ciała. Bezpośrednio na zegarku można sprawdzić masę mięśni szkieletowych, masę tkanki tłuszczowej, procent tkanki tłuszczowej, masę wody w organizmie, współczynnik BMI oraz BMR, czyli wskaźnik podstawowej przemiany materii. Jest on bardzo przydatny, bo może podpowiedzieć ile kalorii powinniśmy jeść codziennie, by utrzymać wagę lub schudnąć.

Wszystko wskazuje na to, że Watch4 będzie świetnym towarzyszem w czasie treningu i na co dzień. Tym bardziej, że może monitorować ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Pozwala nawet tworzyć wyzwania grupowe i brać w nich udział wraz z przyjaciółmi.

Co ciekawe Watch4 pozwala teraz wyświetlać instrukcje do ćwiczeń na telewizorze Samsung Smart TV. Muszę przyznać, że to jest opcja którą może docenić wiele osób ćwiczących w domu. Nie trzeba w ogóle sięgać po smartfon. Zegarek pozwala przełączać ćwiczenia i pokazuje bieżący puls i spalone kalorie.

Watch4 monitoruje nasycenie tlenu we krwi oraz "nasłuchuje" chrapania. Wszystko po to, by wyświetlać lepsze statystyki i dawać nam lepszy obraz jakości snu. Takie informacje nie są czystą ciekawostką. Mogą być przydatne np. dla lekarza lub terapeuty.

Smartwatch wspiera funkcję Auto Switch, więc pozwala np. przełączyć słuchawki Galaxy Buds ze smartfonu lub tabletu na smartwatch i prowadzić rozmowę.

Wszystkie te funkcje muszą mieć swoje pokrycie w odpowiedniej optymalizacji i mocy obliczeniowej. Galaxy Watch4 ma 20% szybszy CPU i 50% więcej pamięci RAM. Warto tutaj dodać, że procesor jest wykonany w nowoczesnym procesie technologicznym 5 nm.

Oba dostępne będą od 27 sierpnia 2021.

Cena Galaxy Watch 4

Galaxy Watch4 44 mm - 1299 zł

Galaxy Watch4 40 mm - 1169 zł

Galaxy Watch4 LTE 44 mm - 1519 zł

Galaxy Watch4 LTE 40 mm - 1399 zł

Cena Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch4 Classic 46 mm - 1799 zł

Galaxy Watch4 Classic 42 mm - 1649 zł

Galaxy Watch4 Classic LTE 46 mm - 1999 zł

Galaxy Watch4 Classic LTE 42 mm - 1849 zł

Samsung Galaxy Buds2 - nowe słuchawki

Nowe prawdziwie bezprzewodowe słuchawki TWS firmy Samsung oferują 3 poziomy aktywnej redukcji hałasu (ANC) oraz tryb przekazywania dźwięków z otoczenia (Ambient Sound). W tym drugim przypadku mniejsze opóźnienie dźwięku zapewnia wyższy komfort rozmów oraz usprawnia słyszenie pojazdów lub innych dźwięków wokół użytkownika.

Galaxy Buds2 mają 2-drożne przetworniki dynamiczne, dla lepszej reprodukcji głębokich tonów niskich oraz czystych tonów wysokich. Wyposażone są w 3 mikrofony w każdej słuchawce (2 na zewnątrz i 1 wewnątrz) oraz sensor rozpoznający kiedy użytkownik mówi.

Obsługują Auto Switch, więc są w stanie przełączać się samoczynnie między smartfonem, tabletem i smartwatchem w czasie rozmów telefonicznych. Warto dodać, że aplikację Galaxy Buds można zainstalować również na komputerze PC lub Mac. Zadziała ona idealnie ze słuchawkami, pod warunkiem komputer ma łączność Bluetooth (zazwyczaj laptop lub niektóre stacjonarne).

Słuchawki będą dostępne od 27 sierpnia.

Cena Galaxy Buds 2

Galaxy Buds2 - 650 zł (każda wersja kolorystyczna)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G - nowy smartfon składany dla wymagających

Galaxy Z Fold3 to smartfon do multitaskingu, czyli wykonywania kilku czynności w tym samym czasie, na jednym urządzeniu. Korzysta ze schematu, który znamy już z poprzedniego modelu, ale dodaje sporo ważnych ulepszeń. Pierwszym z nich jest wodoszczelność IPx8, która oznacza, że Fold3 przetrwa całkowite zanurzenie w wodzie, ulewny deszcz, wpadniecie do wanny albo zalanie napojem. W przypadku tak kosztownego sprzętu jest to bardzo ważna cecha i duża zaleta w stosunku do Fold2.

Kolejnym dużym krokiem do przodu jest nowa generacja giętkiego materiału zabezpieczającego na wyświetlaczu. Model Fold2 udało mi się lekko uszkodzić paznokciem w czasie testu. Tym bardziej entuzjastycznie przyjąłem informację, że nowy Galaxy Z Fold3 ma powierzchnię wyświetlacza o 80% bardziej wytrzymałą od poprzednika. W obudowie znajdziemy też aluminium mocniejsze o 10% i bardzo dobre szkło Gorilla Glass Victus, około 50% mocniejsze od Gorilla Glass 6.

Nie jest to smartfon dla osób, które liczą każdy gram i każdy milimetr. W kieszeni leży praktycznie jak dwa smartfony, a jego masa to aż 271 gramów. Oczywiście osoby zainteresowane tym modelem raczej nie szukają czegoś małego i lekkiego, więc dla nich to nie będzie wada dyskwalifikująca. Tym bardziej, że Fold3 ma mnóstwo istotnych zalet.

Przydatną rzeczą jest wsparcie dla aktywnego piórka S Pen Fold Edition i S Pen Pro (oczywiście sprzedawane oddzielnie). Kto korzystał z S Pena w najnowszych modelach Galaxy ten wie, że aktywny rysik firmy Samsung jest najlepszym tego typu rozwiązaniem, stosowanym w popularnych smartfonach. Piórko S Pen Fold Edition jest trochę mniejsze, cieńsze i lżejsze, ale wciąż wspiera gesty Air Commands. Wersja S Pen Pro jest większa i oprócz Air Commands wspiera również Air Actions oraz może być stosowana z wszystkimi urządzeniami obsługującymi klasyczny S Pen. Warto tutaj zaznaczyć, że piórko w pełni obsługuje tylko większy, składany wyświetlacz.

Smartfon ma dwa wyświetlacze AMOLED. Wewnętrzny (składany) ma przekątną 7,6 cala, odświeżanie 120 Hz i rozdzielczość 2208 x 1768 px. Jest on jaśniejszy od poprzedniego o 29%. Z kolei zewnętrzny ma 6,2 cala, również 120 Hz i 2268 x 832 px. Do tego dochodzą głośniki stereo z efektami Dolby Atmos. Przydają się one głównie podczas oglądania filmów.

Usprawniony został widok podzielonego ekranu, by praca na dwóch aplikacjach była jeszcze łatwiejsza i szybsza niż wcześniej. Można też łatwiej przełączać się między aplikacjami z poziomu bocznego paska zadań oraz zmieniać rozmiar aktywnych okien.

Moc obliczeniową dostarcza 8-rdzeniowy procesor wykonany w procesie technologicznym 5 nm - Qualcomm Snapdragon 888 5G. Na pokładzie znajdziemy też 12 GB RAM i 256 lub 512 GB szybkiej pamięci masowej UFS 3.1. Jest również łączność komórkowa 5G (w tym mmWave) i system Android 11 z przyszłą aktualizacją do Androida 12. Dwa ogniwa mają łączną pojemność 4400 mAh.

Jeśli chodzi o aparaty, to na zewnątrz dostajemy: szerokokątny, ultraszerokokątny i zoom optyczny 2x - wszystkie o rozdzielczości 12 Mpx. Szerokokątny ma pojedynczą stabilizację optyczną,a zoom podwójną (Dual OIS). Przedni aparat zewnętrzny ma 10 Mpx, natomiast wewnętrzny ma tylko 4 Mpx, ale jest ukryty pod powierzchnią wyświetlacza.

Cena Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Fold3 256 GB - 8299 zł

Galaxy Z Fold3 512 GB - 8799 zł

Samsung Galaxy Z Flip3 5G - nowy smartfon składany dla miłośników stylu

Flip3 też jest smartfonem składanym, ale kierowanym do zupełnie innej grupy odbiorców. To sprzęt dla osób zakładających większą wagę do stylu, modnego wyglądu i znacznie mniejszych wymiarów, niż do multitaskingu. Jasne, że Flip3 ma sporo do zaoferowania, ale nie ulega wątpliwości, że potencjalny Instagramer, YouTuber modowy itp. będzie wolał pokazywać się z Galaxy Z Flip3, a nie Fold3. Flip jest bardziej odjechany i przykuwający uwagę, a Fold ustatkowany, stonowany i biznesowy. Tym bardziej, że pierwszy z nich występuje w szerszej gamie kolorów (aż 7 do wyboru, w tym 3 dostępne tylko przez stronę Samsung.com).

Bardzo ważną cechą jest wodoszczelna obudowa, która spełnia standard IPx8. Wytrzyma ulewę, a nawet całkowite zanurzenie w wodzie. Wykorzystane materiały są podobne do tych znanych z modelu Fold3, czyli szkło Corning Gorilla Glass Victus i Armor Aluminium (ponoć najmocniejszy stop stosowany dotychczas w smartfonach Samsung).

Z Flip3 ma mały wyświetlacz AMOLED 1,9 cala na zewnątrz obudowy, w którym tło można dopasować do tarczy zegarka w Galaxy Watch4 / Watch4 Classic. To kolejny argument za tym, że mamy tutaj do czynienia ze smartfonem dla osób, dla których wygląd ma bardzo duże znaczenie. Mimo, że jest on niewielki, to i tak znacznie większy i praktyczniejszy niż w poprzednim modelu. Z kolei wyświetlacz główny (składany) ma przekątną 6,7 cala, adaptacyjne odświeżanie 120 Hz i rozdzielczość 2640 x 1080 px. Oczywiście też wykonany jest w technologii AMOLED.

Jeśli chodzi o aparaty, to przedni (wewnętrzny) ma 10 Mpx, a na zewnątrz są dwa: szerokokątny ze stabilizacją optyczną oraz ultraszerokokątny. Oba po 12 Mpx. Dobre jest to, że mały wyświetlacz może być użyty do podglądu z aparatów zewnętrznych, więc można robić zdjęcia selfie w lepszej jakości i bez otwierania smartfonu.

Galaxy Z Flip3 to smartfon wydajny i multimedialny. Będzie często wykorzystywany do nagrywania wideo, robienia zdjęć i przeglądania mediów społecznościowych. Dlatego przyłożono dużą wagę do wydajności. Ma procesor 5 nm Snapdragon 888, 8 GB RAM i 128 lub 256 GB szybkiej pamięci wbudowanej UFS 3.1. Do płynnego streamingu w wysokiej jakości przyda się też nowoczesna łączność komórkowa 5G. Dwa akumulatory mają łączną pojemność 3300 mAh, co w przypadku tak wydajnego telefonu, z dużym wyświetlaczem i bogatą listą opcji, wydaje się wartością skromną. Jeśli będę miał okazję go przetestować, to sprawdzę jak to wygląda w praktyce.

System to na start Android 11, ale w zasadzie na 100% Flip3 dostanie aktualizację do Androida 12. Wśród ciekawych funkcji warto wymienić to, że przy częściowym rozłożeniu telefonu niektóre aplikacje dzielą się na dwa ekrany tak, aby np. ważny podgląd był na górze, a elementy sterujące na dole. Częściowe rozłożenie pełni też funkcję podstawki - smartfon w wielu przypadkach nie wymaga statywu, ani innego improwizowanego podparcia.

Cena Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Flip3 128 GB - 4799 zł

Galaxy Z Flip3 256 GB - 4999 zł

Dajcie znać w komentarzach jaka jest Wasza opinia o premierowych produktach Samsung w drugiej połowie roku 2021. Przypadły Wam do gustu? Jak oceniacie wygląd, funkcjonalność i ceny?